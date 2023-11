Mombojó lançará releitura de 'Estação da Luz', primeiro single de disco de homenagem a Alceu Valença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O grupo pernambucano Mombojó apresenta uma versão super energizada de "Estação da Luz", clássico de Alceu Valença, antecipando o álbum "fogo de janeiro, colorindo o mundo inteiro", o sétimo da banda, fundada em 2001. O single será lançado no dia 17 de novembro.

"Esta é uma música presente em nossas vidas, que anuncia com muita poesia a chegada do verão, essa estação cheia de cores, calor e festas. Neste arranjo, quisemos trazer a vibração efervescente que o verão tem em nossas vidas e a expectativa que sentimos quando se aproxima este período quente e colorido. Então, começamos a tocá-la juntos e, em pouco tempo, estávamos instigados, tocando e cantando em coro. E este é o resultado", festeja Vicente Machado, baterista e percussionista.

Com a faixa, a Mombojó dá o pontapé no projeto em homenagem ao grande cantor, instrumentista e compositor de Pernambuco. "Visitar o trabalho de Alceu é mergulhar nas raízes profundas de nossa herança musical", diz Felipe S., vocalista e guitarrista.

Capa de Estação da Luz, single do Mombojó - RAFAEL OLINTO

Felipe considera ser "incrivelmente significativo ter alguém de Recife moldando nossas músicas em imagens". Trata-se de Rafael Olinto, que está liderando a criação de todos os nossos elementos gráficos.

Discografia

Fundada em 2001, a Mombojó ganhou incentivos culturais e gravou "Nadadenovo", estreia em disco, lançado em 2004, com o qual conquistou excelentes críticas em todo o país (e relançado em vinil em 2019).

Com o show, realizou uma turnê com casas cheias nas principais praças do Brasil. O álbum ganhou o prêmio de Melhor Banda Brasileira em 2004 e, com o disco seguinte, "Homem Espuma", ganhou o prêmio de Melhor Disco em 2006, ambos eleitos pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Em 2010, o grupo lançou o terceiro CD, “Amigo do Tempo”, com o qual teve os clipes das músicas “Papapa” e “Antimonotonia” indicados a Melhor Clipe do Ano de 2010 e 2011, respectivamente, no VMB, prêmio anual da MTV. Em 2013, lançou o disco "Mombojó 11o Aniversário" e, no ano seguinte, "Alexandre", ambos pela Som Livre/Joinha Records. Em 2017, lançou “Summer Long”, álbum gravado em parceria com a artista francesa Laetitia Sadier, em dobradinha da Som Livre no Brasil com o selo europeu Elefant Records.

O álbum mais recente de música inéditas é "Trilha Sonora Original do Filme Deságua" reunindo 12 singles lançados ao longo dos últimos 12 meses nas plataformas digitais.

Em 1º de maio de 2021, junto da Quixó Produções, o Mombojó lançou o longa-metragem "Deságua", que reúne material inédito a clipes da banda divulgados apenas pelas redes sociais, exibido no canal por assinatura Music Box Brasil.