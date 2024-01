Henrique e Juliano, Felipe Amorim e Timbalada agitam festa no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A terceira edição do Bloco do Alpha será realizada na Arena Boa Viagem

Henrique e Juliano, Felipe Amorim, Timbalada e Ralk comandam a terceira edição do Bloco do Alpha, realizado na Arena Boa Viagem, Zona Sul do Recife, neste sábado (20), em comemoração aos 30 anos da Cervejaria Alphaiate. Os portões abrem às 15h.

Camisas

Para garantir o acesso ao bloco, a troca do abadá esteve disponível a partir desta quarta-feira (17), até sexta-feira (19), na Loja Carnaval Boa Viagem, localizada no shopping RioMar, das 10h às 20h.

Além disso, no dia do evento, os foliões terão a comodidade de retirar suas camisas diretamente na Arena Boa Viagem a partir das 10h.

Os últimos ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial www.blocodoalpha.com, na Cervejaria Alphaiate ou nos quiosques da Ticket Folia por R$ 410,00. Mais informações estão disponíveis no perfil @blocodoalpha.