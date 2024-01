Claudionor Germano completa 90 anos com show gratuito repleto de participações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Claudionor Germano ainda estava dividido entre seguir alguma carreira mais "convencional" ou embarcar de vez na vida de cantor quando subiu no palco do Teatro Santa Isabel para sua primeira apresentação solo. O ano era 1947. Até então, a futura "Voz do Frevo" trabalhava como crooner do grupo Azes do Ritmo, que na época possuía um horário fixo na Rádio Clube.

Neste sábado (27), às 20h, um dos homenageados do Carnaval do Estado de Pernambuco vai celebrar 90 anos de carreira com uma apresentação na área externa do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

O veterano recebe convidados como Nonô Germano, André Rio, Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Maestro Forró, Spok, Gerlane Lopes, Paulo da Hora e Mônica Feijó, além de blocos líricos e outras atrações. Além disso, o evento busca integrar diversas expressões artísticas como dança e a cultura popular.

Os blocos líricos envolvidos são: Com Você no Coração, Boêmios da Boa Vista, Flabelo Encantado e Ricardo Andrade, Sempre Feliz, Verde Linho, Flores do Paulista, Cordas e Retalhos, Bloco da Saudade e muito mais.

Repertório

Para celebrar essas nove décadas, o repertório de Germano vai desde os primórdios na Rádio Clube de Pernambuco até suas colaborações com a Orquestra de Nelson Ferreira. Foi o mestre Nelson Ferreira, inclusive, quem deu um "empurrão" na carreira do cantor.

Claudionor Germano, um dos homenageados do Carnaval do Estado de Pernambuco - Guga Matos/JC Imagem Claudionor Germano, um dos homenageados do Carnaval do Estado de Pernambuco - Guga Matos/JC Imagem

Durante muitos anos, Germano foi o cantor da Orquestra de Nelson Ferreira e, a partir do carnaval de 1954, passou a integrar o cast da Fábrica de Discos Rozenblit. Sob o selo Mocambo, veio a gravar, em 1959, os discos long plays Capiba – 25 anos de frevo (LP 40039) e Nelson Ferreira – O Que Eu Fiz e Você Gostou (LP 40040), no que foi seguido em 1961 com Carnaval começa com C de Capiba (LP 40053) e O Que Faltou e Você Pediu, de Nelson Ferreira (LP 40054), que vieram consagrá-lo como o mais importante intérprete do frevo-canção de todos os tempos.

Gravou ainda Sambas de Capiba (LP 40044), em 1961, com destaque no lado B para A Mesma Rosa Amarela (Capiba e Carlos Pena Filho), um dos sucessos da bossa-nova por ele lançado nacionalmente em março de 1960. Entre 1966-68, participou como finalista das três versões do Festival Internacional da Canção Popular, defendendo Canção do Amor que Não Vem (Capiba), São os do Norte que Vêm (Capiba e Ariano Suassuna) e Por Causa de um Amor (Capiba).

Show

De acordo com o produtor geral do show, Pedro Castro, com o objetivo de valorizar o frevo com competência e criatividade, o projeto oferece uma programação dinâmica e acessível para residentes e turistas.

"Queremos proporcionar uma imersão na vida e obra do maior intérprete de frevo do Brasil. Uma celebração única que promete enriquecer o entendimento e apreciação da cultura local. A população pernambucana anseia por uma iniciativa que destaque o frevo com a competência, sensibilidade e criatividade que são características distintivas de nossos talentosos artistas. Foi essa aspiração que impulsionou este projeto", explica.



SERVIÇO

Claudionor Germano - 90 Carnavais

Onde: Parque Dona Lindu (palco voltado para área externa e pátio)

Quando: neste sábado (27), às 20h

Quanto: Gratuito