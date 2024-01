Conheça Julia Lemos, atriz recifense que estreia no remake de 'Renascer': 'Responsabilidade enorme'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O aguardado remake de "Renascer", da TV Globo, terá uma atriz recifense estreando em novelas. Aos 23 anos, Julia Lemos dará vida a Flor, personagem interpretada por Rita Santana na versão de 1993, de Benedito Ruy Barbosa. Na trama, a moça deixa o bordel de Jacutinga (Juliana Paes) para se casar com Jupará (Evaldo Macarrão). Assim como em "Pantanal", a adaptação do texto é de Bruno Luperi.

Julia Lemos começou a carreira artística aos 12 anos, quando iniciou os seus estudos de canto e teatro musical. Após alguns anos longe das artes, voltou ao teatro aos 19. Desde então, estudou na Escola Wolf Maya e na Construção do Ator, curso técnico de teatro recifense.

Em seu currículo ainda constam cursos sobre teatro musical com a dupla Charles Moeller e Claudio Botelho, imersões de teatro musical com os atores Diego Montez e Myra Ruiz e estudos de audiovisual com Greta Helena.

Em 2022, Julia Lemos participou do projeto Potencializa, da Globo, que prepara novos atores para o audiovisual. Versátil, a recifense também já estudou direito, tendo saído do curso para investir na carreira como atriz, e já lançou um EP musical intitulado "Script", com composições autorais.

Entrevista com Júlia Lemos

"Renascer", que será sua estreia em novelas, é um clássico da TV. Como é fazer essa estreia em uma produção tão grande e aguardada?

Muitas pessoas falam que "Renascer" é a novela da vida delas e, até hoje, lembram de tudo nos mínimos detalhes. É muito especial poder fazer parte de um projeto que já nasce com tanto carinho do público, com tanta expectativa e animação. Ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade enorme ao lidar com uma obra que já é tão amada. É uma honra poder fazer minha estreia em uma novela tão bonita e humana, com um elenco e equipe inspiradores.

Sobre a personagem "Flor". Você assistiu a primeira versão da novela, com Rita Santana? Se inspirou em algo da interpretação da artista?

Assim que soube que interpretaria Flor, comecei a assistir à novela de 1993, pois queria entender mais sobre o universo da trama. Foi muito bonito poder ver o trabalho da Rita e de todos os maravilhosos atores da primeira versão: sempre me inspiro no trabalho das gerações que vieram antes. No entanto, principalmente por a primeira fase da versão de 2024 ser um pouco mais longa, tivemos espaço para adicionar nossas próprias nuances e detalhes.

Atriz recifense Julia Lemos vive personagem Flor na novela 'Renascer' - HELENA MULLER/DIVULGAÇÃO

Como tem sido a rotina de gravações? A sua personagem lida direto com atores com Juliana Paes, por exemplo. Como tem sido a troca?

A rotina de gravações é intensa, mas muito satisfatória. Passamos dois meses preparando esses personagens diariamente, então estávamos muito animados para começar as filmagens. Interpretar um texto tão bem escrito é um presente para qualquer ator e fazer isso ao lado de um elenco tão competente é uma honra inexplicável. Todo o elenco é muito disponível e criativo e aprendi muito todos os dias no set. No caso do nosso núcleo, Juliana foi para nós um alicerce. Sempre muito generosa e atenta, ela cuidou de cada uma de suas meninas com muito carinho.

A sua trajetória é marcada pela ousadia de abandonar um outro curso superior. Pode contar um pouco sobre como tomou a decisão? Você tem inspirado outras pessoas?

A decisão de largar o Direito foi muito difícil na época e reconheço, sempre, o imenso privilégio que é poder abandonar uma carreira tradicional para me dedicar à arte. É muito mais fácil tomar uma decisão "ousada" quando existe suporte familiar e condições para estudar teatro e canto. Minha mãe me apoiou incondicionalmente e, apesar dos diversos medos que surgiram na época, ela sempre acreditou no meu potencial e me dava forças para continuar tentando. Algumas pessoas já vieram falar comigo sobre seus processos de mudança de carreira e acho sempre muito bonito ver como cada trajetória é especial e única.

Você também já lançou um EP musical. Esse seu lado de cantora continuará mesmo com os trabalhos na TV?

Sempre falo que a música é uma parte intrínseca a quem eu sou. Minhas composições sempre falaram da minha vida e são um reflexo de tudo que vivo e penso, por isso mesmo, vão seguir acontecendo mesmo eu estando mais focada na carreira de atriz. Acho que são partes de mim que andam juntas, que se complementam.