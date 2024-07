RESUMO DAS NOVELAS: Júpiter fica aflito ao ver as imagens de Lupita e Guto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta espera conquistar Gerardo durante a viagem. Luz descobre que Memo está escondendo uma moradora de rua no telhado. Após a operação, Memo poderá nunca mais andar. Clarita consegue dar os primeiros passos com a ajuda de Dario. Ângela vê Leonardo beijando Alma. Alma pede que Ângela fique longe de Leonardo. Álvaro consegue escapar dos seus problemas graças à chantagem e Memo corre o risco de nunca mais andar.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Fausto enterra o diário dele. A influenciadora Valentina contrata outra personal stylist e dispensa Lívia. Karen admite para Lívia que prejudicou a irmã em um desfile no passado. Glaucia comenta com Nando que sente falta de Fred. Fausto fica indignado por Pórcia se mudar com Bassânio para o Lado Vila. Vitor encontra Glaucia e pergunta se ela foi a responsável por produzir o vídeo fake dele.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Diante de Ló embriagado, Palith encoraja Tamires a seguir com o plano. Alguns meses se passam e Sara fala que as mulheres não conseguem dar à luz. Adália delata Ismael para Agar. Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas filhas. O rei Abimeleque tem um sonho. Adália faz um pacto com Agar. Agar se espanta com as palavras de Ismael.

REDE GLOBO

(17h35) No Rancho Fundo

Todos admiram as pequenas mudanças no interior da casa do Rancho Fundo. Primo Cícero e Fé implicam com Tôim. Zefa Leonel descobre que existe uma forma de anular o casamento de Zé Beltino. Blandina aproveita a suíte que foi de Zefa Leonel. Tôim convence Primo Cícero a desistir de castigá-lo. Quintilha se preocupa com as finanças de seu hotel. Vespertino mente para Seu Tico Leonel sobre o estado de saúde de Deodora e ele decide procurá-la. Ariosto se insinua para Zefa Leonel, que aceita o galanteio.

(18h35) Família é Tudo

Júpiter fica aflito ao ver as imagens de Lupita e Guto pela câmera do policial rodoviário. Lulu pede para Ernesto retirar os lugares de Chicão e Furtado de sua mesa. Murilo se oferece para ajudar Electra na cozinha do restaurante. Jéssica se preocupa com a investigação de Luca. Lupita e Guto se perdem no meio da mata. Maya confronta Jéssica. Netuno/Léo rende Marta, e a obriga a contar a verdade para ele. Plutão decide revelar seu segredo para Nicole. Leda conhece Ubaiara. Convencida por Lulu, Andrômeda canta fora do tom, e é hostilizada por todos no bar.



(19h50) Renascer

Tião recusa a proposta de José Inocêncio e não denuncia o autor de sua agressão. Aurora aceita o convite de José Inocêncio para ficar uns dias na fazenda. Egídio debocha de Dona Patroa. Deocleciano incentiva José Inocêncio a fazer a consultoria para o grupo em que Aurora trabalha. José Inocêncio avisa aos filhos que, para se afastar da fazenda, os três deverão tomar conta de tudo juntos. Damião vê Ritinha de conversa com Bento, que fica apreensivo. José Inocêncio presenteia Tião com seu capetinha e pede segredo. Inácia não gosta de saber que o patrão se desfez de seu amuleto. Tião faz seu pedido ao capetinha.