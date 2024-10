Resumo das novelas: Anna encontra um baú e consegue localizar a chave

SBT/TV JORNAL

(15) Contigo Sim

Samanta informa a Leonardo que nem Ángela nem Darío poderão voltar ao hospital. Ao saber de sua decisão, ele garante que ela está cometendo irregularidades e está disposto a enfrentá-la. Sebastián declara seu amor por Clarita e lhe dá um beijo. Alma mostra a Leonardo algumas gravações sobre os sentimentos de Ángela. Ela garante que estão tirando tudo do contexto. Félix e Abel se enfrentam até a morte. Leonardo pede explicações a Alma sobre o celular de Ángela. Abel confessa que atirou em Félix. Leonardo pede a Álvaro que lhe conte a verdade sobre o beijo que deu em Ángela.

(20h45) A Caverna Encantada

Após a saída de Pedro, André se recusa a ser líder do grupo novamente. Anna remove as tábuas da porta da biblioteca e entra na caverna ao lado de Moleza. Anna encontra um baú e consegue localizar a chave. Após se encontro com Pilar, César se depara com Gabriel na rua, e os dois se provocam. Shirley acredita que alguém está invadindo sua casa e prepara uma armadilha; Wanda acaba caindo. No "Pet shop Bolhas & Bolhas", Anna usa a chave para abrir a mala de Paulo e encontra um colete, um rádio e outros itens. Betina chama Pilar para levar Anna e a mala de volta ao Rosa dos Ventos.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Labão conhece Jacó. Isaque e Rebeca aguardam por notícias do filho. Judite anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é apresentada a Jacó. Eder sofre um acidente.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Artur afirma a Blandina que os dois precisam se afastar. Humilhada, Blandina chora no colo de Dona Castorina. Tia Salete desperta e se emociona ao olhar Margaridinha. Caridade se irrita com o duelo de Guilherme Tell e Nastácio e diz que não ficará com nenhum dos dois. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel explicam a Tia Salete tudo o que aconteceu com ela e Margaridinha. Floro Borromeu expõe a Padre Zezo sua preocupação com Tia Salete. Margaridinha desconfia do comportamento de Tia Salete com ela e cobra explicações de Vespertino. Artur enfrenta Ariosto e pede demissão da empresa do pai, para não brigar com Quinota. Ariosto promove Marcelo Gouveia ao cargo de Artur.

(19h40) Volta Por Cima

O ônibus se descontrola em cima de um viaduto, e Jão orienta os passageiros. Edson e Alberto seguem para o local do acidente. Madalena se preocupa com Lindomar. Baixinho exige que Osmar pague pelos gastos que Violeta teve com ele. Roxelle avisa a Neuza do acidente com o ônibus. Doralice se desespera ao saber do acidente com o ônibus do marido. Os bombeiros iniciam o resgate dos passageiros. Lindomar é operado. Chico chega ao hospital para ficar com Madalena, e Roxelle vai a seu encontro. Edson reclama do desinteresse de Nando pelos negócios da família. O médico avisa a Madalena que Lindomar pode não sobreviver à cirurgia.



(21h30) Mania de Você

Mavi diz para Viola que alugou uma casa na comunidade. Ela diz que não se sente pronta para um compromisso. Mércia diz para Luma que foi Viola quem esteve por trás do golpe de Mavi. Iberê cria uma rede social fake com fotos manipuladas de Luma vivendo uma vida de luxo. Isis apresenta Evelyn para Berta. Rudá diz que voltou para ficar com Viola, mas Luma afirma que Viola está e sempre esteve com Mavi.