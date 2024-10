Resumo das novelas: Mércia acusa Viola de ter arruinado sua vida

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro começa a recuperar a visão, a polícia consegue encontrar Ángela, mas Leonardo pede ao inspetor García que chame uma ambulância já que ela está muito delicada, Félix consegue fugir do hospital. Leonardo consegue levar Ángela ao hospital para evitar que ela seja detida, Mirta tem certeza de que Leonardo está escondendo Ángela e Alma planeja deixar o país para que Iñaki registre o bebê como sua filha. Ángela consegue se reencontrar com seu bebê, Samanta zomba de sua situação pois tem certeza de que em breve estará atrás das grades e Ángela é presa.

(20h45) A Caverna Encantada

Moisés diz a André que o grupo precisa dele e que Felipe está fazendo má gestão. André arruma o quarto dos amigos, e Pedro questiona a boa atitude do amigo. Moleza avisa Anna, Manu e Isadora que, na verdade, foram Flora e Lavínia que colocaram o diário da Anna nas coisas de Manuela. Isaías toma café com Dalete, e ela revela que seu coração bate por outro homem. Elisa faz um passeio com os alunos no Museu do Ipiranga; as crianças se perdem de Elisa e vão parar em um depósito do museu. Felipe apresenta a arte de Marques de Isconhecido para os colegas, até a figura sair do quadro e ganhar vida.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Jacó se abre com Lia. Malaki pede informações sobre Harã. Akia e Maalate se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam em Harã. Labão descobre que Lia ama Jacó. Malaki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Deodora e Ariosto propõem aliança com Quintilha para tirar a Gruta Azul dos Leonel. Elias Crisóstomo afirma a Juquinha que não roubou Inês de Castro, e pede ajuda a Benvinda. Esperança e Fé descobrem que o celular misterioso esquecido na casa de Primo Cícero é de Seu Tico Leonel, e intrigam o pai contra o parente. Quinota e Artur confrontam Blandina. Primo Cícero afirma a Seu Tico Leonel que se vingará de sua armadilha, quando fingiu ser Militana. Quintilha leva Primo Cícero ao encontro de Ariosto e Deodora. Artur e Quinota se beijam.

(19h40) Volta Por Cima

Chico discute com Madalena. Violeta impõe uma condição para se casar com Armando. Jão marca de sair com Cacá. Rosana invade uma reunião na diretoria, e Edson se surpreende. Cida fica encantada com o entrosamento de Sidney e Lucas. Osmar se desespera ao perceber o sacrifício feito por Violeta para ajudá-lo. Chico chega com Madalena em um bar, em frente ao restaurante em que marcou com Roxele. Madalena se encontra com Jão e fica chateada ao saber que ele sairá com Cacá. Osmar tenta impedir Baixinho de cair no poço do elevador.

(21h20) Mania de Você

Mércia acusa Viola de ter arruinado sua vida. Luma conta a Rudá que viu Hugo recebendo ordens de Mavi. Luma percebe uma escultura que era de sua família na sala onde Mavi estava. Mavi diz a Viola que quis protegê-la de Mércia, ao esconder que a mãe mora na comunidade. Tomás diz a Evelyn que não consegue parar de pensar na jovem. Ísis diz a Michele que só dará dinheiro para o tratamento de saúde de Geraldo se o pai lhe pedir desculpas. Luma aciona o alarme de incêndio do hotel e consegue entrar na cobertura de Mavi, descobrindo dezenas de monitores que transmitem imagens do restaurante, da casa de Viola e de outros ambientes do resort.