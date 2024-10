Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Seu Tico Leonel comenta com Zefa Leonel que lembra de ter assinado um contrato com Primo Cícero sobre a venda das terras, em "No Rancho Fundo"

Rede Globo

(18h45) No Rancho Fundo

Artur e Quinota confrontam Blandina sobre o anel de turmalina paraíba. Ariosto afirma que o documento oficial das terras da Gruta Azul pertence a Primo Cícero, e acusa os Leonel de invasores. Seu Tico Leonel comenta com Zefa Leonel que lembra de ter assinado um contrato com Primo Cícero sobre a venda das terras. Deodora despista Quintilha, e Ariosto convence Primo Cícero a assinar uma procuração em seu nome. Marcelo Gouveia vê Blandina e Esperança juntas. Ariosto avisa a Artur que a Gruta Azul será reativada. Vespertino sonha em ser aceito por Margaridinha como pai. Blandina afirma a Marcelo Gouveia que tem um trunfo contra Ariosto e Deodora. Artur vê Marcelo Gouveia e Blandina juntos.

(19h55) Volta Por Cima

Chico mente para Madalena. Osmar termina com Violeta. O investigador avisa ao delegado que descobriu o paradeiro de Osmar. Cida dá um fora em Sidney. Doralice é chamada para trabalhar no barracão de bate-bolas como costureira. Roxele pede para Chico abrigar sua família. Osmar é levado à delegacia. Doralice passa mal ao ver o irmão na TV acusado de assassinato. Edson reconhece Neuza. Moreira flagra Chico e Roxele juntos. Madalena vai à delegacia falar com Osmar.

(21h30) Mania de Você

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.