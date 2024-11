Programação da TV: Carro Arretado desvenda o mundo dos automóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

TV JORNAL/SBT 2

Fone (81) 3413.6300

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Agro

08:00 – SBT Esportes

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Carro Arretado

10:30 – Notícias Impressionantes

11:00 – Sorteio da Tele Sena

11:15 – Domingo Legal

18:15 – Roda a Roda Jequiti

19:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – Brooklyn Nine - Nine: Lei & Desordem

02:00 – SBT News

TV TRIBUNA/BAND 4

Fone (81) 3412.7300

05:35 – +Info

06:00 – Santa Missa de São Judas Tadeu

07:00 – Band Kids

07:45 – Tá Ligado

08:00 – Notícias do Campo

08:30 – Chef Show

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Auto Motor

10:30 – Viva Sorte

12:00 – Stock Car – Etapa de Goiânia

13:30 – Show do Esporte

16:00 – Domingo no Cinema – O Homem Que Copiava

18:15 – Campeonato Brasileiro Série B – Sport x Santos

20:30 – Perrengue na Band

22:00 – Programa do João

23:30 – Canal Livre

00:35 – Linha de Combate

02:15 – Sessão Especial – Jackie & Ryan

TV GUARARAPES/RECORD 9

Fone (81) 3412.4401

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado Especial

08:30 – Papo de Fogão

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Bregoso Cast

10:30 – Todo Mundo Odeia o Chris

11:30 – Eu, a Patroa e as Crianças

12:30 – Domingo Record

14:15 – Acerte ou Caia!

16:00 – Hora do Faro

19:45 – Domingo Espetacular

23:00 – A Fazenda

23:30 – Câmera Record

00:30 – Chicago Med

01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

Fone (81) 3423.4000

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – De Volta às Escrituras

07:00 – Palavras de Vida

08:00 – Santa Missa – Ao vivo:

09:00 – Vale Agrícola

10:00 – Canto e Sabor do Brasil

11:00 – Tempo da Terra

11:30 – Na Raiz dos Festejos

12:00 – Mashup à Brasileira

12:30 – 13 Canções Para Entender o Samba

13:00 – Samba na Gamboa

14:00 – Sessão de Cinema: Cinderela e o Principe Secreto

15:45 – Sessão de Cinema: 10 Segundos Para Vencer

18:00 – Brasileirão Série B – Sport x Santos

20:30 – No Mundo da Bola

21:30 – Linhas Tortas

22:00 – DR com Demori

22:30 – Cena Musical – Victor Prado

23:30 – Partituras

00:30 – Trilha de Letras

01:00 – Dramaturgias

01:30 – Natureza Feminina

02:00 – Vinde Vênus

02:30 – 13 Canções Para Entender o Samba

03:00 – Fluxo – Melhor Pausa

03:30 – Bola Pra Frente

04:00 – Cena Musical – Victor Prado

05:00 – DR com Demori

05:30 – Trilha de Letras

TV GLOBO 13

Fone (81) 4002.2884

06:00 – Globo Comunidade PE

06:30 – Corrida dos Morros

07:20 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 – Globo Rural

09:30 – Auto Esporte

10:00 – Esporte Espetacular

12:30 – Temperatura Máxima – MIB: Homens de Preto Internacional

14:25 – Domingão Com Huck

15:40 – Futebol – Corinthians x Vasco

18:10 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:20 – Tô Nessa!

23:55 – Domingo Maior – Luce

02:00 – Cinemaço – A Soma de Todos os Medos