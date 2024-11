Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Carina recebe a notícia de que Álvaro morreu após se envolver em uma briga dentro do presídio, enquanto Roberta avisa a Renata que não vai dar o divórcio a Matías para que ele seja livre e consiga viver com Adriana, então Renata se irrita e sai da mesa. Jerônimo oferece sua casa para vigiar o falecido marido de Carina, enquanto Antônio visita Regina na casa funerária para garantir que Dona Carla não falou nada sobre seu plano macabro com Josefina. Vários investigadores decidem rastrear uma ligação que Daniel tem com Branca a fim de obter provas contra ela e decidem se encontrar em uma cafeteria para que seja ela quem faça as transações ilícitas da empresa Monterrubio. Embora a mulher perceba que Daniel está armando para ela, ela decide fugir, mas não por muito tempo, pois com a ajuda do jovem encontram o endereço de sua casa e conseguem capturá-la pelo crime.

(20h45) A Caverna Encantada

Anna, Isadora e Manu encontram Nina vestindo a fantasia do monstro do lago da Caverna Encantada e suspeitam que ela esteja por trás da pegadinha feita na gruta. Lavínia escuta Anna e as amigas falarem sobre uma tal de Safira e quer saber quem é. Elisa compra equipamentos para Norma. Elisa avisa Anna que Norma construiu uma quadra de presente para ela; a menina não gosta e vai tirar satisfação com a diretora. Isadora e Pedro fazem as pazes. Lavínia e Flora tentam tirar informações de Nina para descobrir quem é Safira. Uma coruja, pertencente a um cliente do Pet Shop Bolhas & Bolhas, foge; César não gosta e demite Betina e Cristina pelo descuido.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

O faraó Sheshi tenta resolver um mistério no palácio. Lúcifer cruza o caminho de José.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo. Nelson exige que Guto retome o namoro com Eugênia. Alfredo conta a Teresa que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

(19h45) Volta Por Cima

Gerson propõe aliança a Violeta contra Armando. Chico fica intimidado com Jão. Rosana e Neuza discutem. Nando pensa em procurar Jão. Violeta não conta para Osmar sobre seu encontro com Gerson. Silvia decide levar o diário de sua avó para um restaurador. Edson repreende Rosana por discutir com Neuza. Chico tenta convencer Cacá a manter sua gravidez. Osmar promete atrapalhar Madalena novamente. Edson aprova o orçamento de Madalena. Gerson captura Armando e avisa a Violeta. Osmar encontra Joyce na academia. Nando vai ao barracão do Dragão Suburbano. Cacá passa mal, e Madalena a socorre.

(21h25) Mania de Você

Viola rejeita a ajuda de Mavi. Nahum avisa a Mavi que nada pode fazer enquanto o filho não provar que mudou. Viola inaugura uma lona cultural da comunidade Pedra Branca. Luma demonstra a Mavi e a Mércia arrependimento pelo que fez com Viola. Moema leva Nahum para morar em sua casa. Ísis deixa escapar que não quer que o filho se case, diante da insistência de Marlete. Iarlei conta a Dhu que Edmilson está frequentando o resort e que receia que o pai possa se envolver em uma confusão. Lorena descobre que o pai pegou seu dinheiro. Rudá se esconde na vestimenta de pierrô, e Iberê desconfia. Madá pede para Viola criar uma sugestão de prato para vender na birosca. Luma procura Viola.