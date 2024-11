Horóscopo 25.11: Mais facilidade para se comunicar e apresentar boas ideias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (25), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O dia já começa corrido, e você vai ter que colocar as mãos na massa para dar conta de tudo o que deve fazer. A saúde pede algumas providências da sua parte, então vá com calma. Ainda bem que o astral melhora mais tarde, com a entrada da Lua em Libra, e o amor conta com as melhores vibes! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 27, 47, 38



TOURO - A semana começa com ótimas vibes, Touro, mas será preciso canalizar toda a sua atenção para o trabalho. E, se depender das estrelas, sua dedicação tem tudo para ser reconhecida, o que pode dar aquele empurrãozinho para subir na carreira! O amor pode cair na rotina, mas isso não precisa ser algo ruim. Cor: AZUL Palpites: 45, 48, 27



GÊMEOS - Você vai mostrar um lado mais responsável no serviço, e seu desempenho vai depender da sua concentração: não se distraia pelo caminho. Ainda bem que a Lua se muda para o seu paraíso astral no final da manhã, trazendo um astral mais leve, até mesmo no serviço! O amor fica mais descontraído. Cor: LILÁS Palpites: 08, 53, 23



CÂNCER - Você conta com mais facilidade para se comunicar e apresentar boas ideias: aproveite para correr atrás dos seus objetivos com mais foco. Mas é preciso cuidado para não exagerar, porque otimismo demais pode atrapalhar. O amor recebe boas vibes. Cor: AZUL Palpites: 02, 16, 20



LEÃO - As estrelas avisam que você pode se dar bem caso precise reforçar a conta bancária. Ligue suas antenas e agarre chances de aumentar suas reservas financeiras! Mais tarde, a Lua em Libra promete destacar sua habilidade para se comunicar. Um astral mais leve e animado dá o tom no amor. Cor: PRETO Palpites: 16, 43, 52



VIRGEM - Você começa a semana com muito pique para correr atrás de bons resultados no trabalho e cuidar das suas obrigações. E com a Lua em Libra no final da manhã, as coisas mudam para melhor, especialmente para o seu bolso! O amor ganha boas vibes. Cor: AMARELO Palpites: 39, 30, 48



LIBRA - A sua intuição segue afiada, seja para descobrir coisas novas no trabalho ou na área pessoal. E Lua em seu signo mais tarde traz uma dose extra de energia, bebê! Pra ajudar, as estrelas também aumentam o seu carisma e sua criatividade. No amor, mostre o seu lado mais romântico. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 25, 43



ESCORPIÃO - Os astros avisam que você vai chegar mais longe se juntar forças com os colegas. Pode até pintar um ou outro atrito, mas você vai tirar isso de letra. A Lua passa a infernizar o seu astral no final da manhã e pode diminuir o seu pique, mas também reforça sua intuição. Astral mais íntimo no amor. Cor: CINZA Palpites: 53, 51, 44



SAGITÁRIO - Talvez tenha que dividir sua atenção entre a carreira e a família, mas vai descobrir um jeito de equilibrar seu tempo entre os dois. Você terá muita disposição para correr atrás do que quer, mesmo que precise fazer um esforço extra. O amor ganha mais harmonia. Cor: CEREJA Palpites: 10, 45, 54



CAPRICÓRNIO - Você vai contar com grandes sonhos e muito otimismo! Mas tente colocar os pés no chão e rever algumas metas que não são muito realistas. Ainda bem que a Lua desembarca no ponto mais alto do seu Horóscopo e envia good vibes para você brilhar na carreira. Boas vibes no amor. Cor: AMARELO Palpites: 37, 55, 48



AQUÁRIO - Um astral mais descontraído estimula sua curiosidade e o desejo de aprender pode render bons frutos no trabalho. Você conta com bom–senso na hora de mexer com dinheiro e até descobrir uma oportunidade de encher o bolso. O astral mais leve deixa tudo mais gostoso no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 06, 26, 51



PEIXES - Há sinal de mudanças, e você pode descobrir novos caminhos que ainda não tinha explorado, especialmente se ouvir o seu sexto sentido. A Lua estimula o desejo por mudanças, e você pode ter uma chance única de alavancar sua vida profissional. Use e abuse da sua sensualidade no amor! Cor: BEGE Palpites: 35, 60, 14