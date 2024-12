Novelas: Felipe comenta com Anna que Safira dá medo nele

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Josefina pede a Roberta que volte imediatamente pois precisa ajudá-la a elaborar um plano. Branca é interrogada e a polícia descobre que ela tem várias identidades e já deu vários golpes. Depois de ser humilhada pelos pais de Carlos, Matilde foge da fazenda. O advogado de Branca alega que a cliente sofre de transtorno de personalidade e pede uma avaliação psiquiátrica. Honório pede perdão a Constanza e uma nova oportunidade. Padre Severino reúne os moradores do povoado para procurar Matilde.

Renata decide ajudar Jerônimo se surpreende ao ver Renata no grupo. Antônio se despede de Regina. Selena descobre que Roberta está na fazenda de Augusto e fica furiosa. Constanza comenta com Honório sobre a semelhança da filha de Regina com sua sobrinha e sobre sua desconfiança que Jôse e Fina sejam a mesma pessoa. Para se vingar de Roberta, Selena telefona para Jerônimo, diz que tem uma revelação importante para fazer e marca um encontro com ele. Jerônimo viaja para a capital para se encontrar com Selena e ela conta que seu irmão, Rafael, era o pai do filho que Roberta esperava.

(21h05) A Caverna Encantada

Felipe comenta com Anna que Safira dá medo nele; Anna diz que o que ele fez com Shirley e Wanda foi por hipnose de Safira, e manda ele ficar longe da caverna. Gabriel revela a Tonico que saiu e beijou Bárbara. As meninas decidem convidar Moisés, André e Pedro para formar a redação jornalística. Gabriel visita o projeto de Pilar e fica encantado. Binho e Lucas reclamam que foram excluídos do projeto, mas Felipe e Rui têm planos em mente. Lavínia diz a Flora que sente falta dela, e as duas fazem as pazes. Tonico dá entrevista para Moisés falando da má administração dos recursos financeiros do colégio. Anna afirma a Moisés que eles não podem ter medo de publicar a verdade. Jane fecha acordo com Felipe, Rui, Binho e Lucas para serem seguranças do jornal. Betina descobre que Gabriel está saindo com Bárbara e deseja contar para Pilar; Fafá tenta impedir.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Rúben se choca com o pedido de Israel e José se aproxima de seu novo destino.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Todos comemoram o acerto da campanha, exceto Bia. Beto tenta se aproximar de Beatriz, que afirma que nada mudou entre eles. Raimundo repreende a atitude de Ronaldo e o afasta da conta da Perfumaria Carioca. Bia não gosta de ser estagiária de Ronaldo. Zélia garante a seu cúmplice misterioso que descobrirá todo o passado de Clarice. Mauro pede perdão a Celeste, e Vera e Sebastião se preocupam com a menina. Alguém invade o camarim de Alfredo. Nelson é ameaçado. Lígia aconselha Ronaldo. Marlene produz uma receita de sabão para a Perfumaria Carioca. Bia anuncia que é a nova estagiária de Beto na agência. Zélia procura uma antiga secretária da perfumaria.



(19h40) Volta Por Cima

Madalena se aconselha com Rique sobre sua vontade de falar com o patrocinador do Dragão Suburbano. Violeta discute com Osmar. Jô questiona Cacá sobre sua suposta doença. Jin desiste de se declarar para Tati. Yuki pede a ajuda de Rosana. Gerson se surpreende ao ter notícias de Yuki. Tati encontra os produtos de Nando. Gigi se insinua para Chico. Rosana, Edson e Yuki estranham o comportamento de Nando. Jô descobre sobre a gravidez de Cacá e a questiona. Chega o dia da festa do Dragão Suburbano. Doralice, Tati, Madalena e Jão se surpreendem quando Rique anuncia Osmar como o patrocinador do Dragão Suburbano.

(21h20) Mania de Você

Luma pede que Mavi deixe Rudá e Viola em paz. Rodhes defende Luma para Viola. Mavi ordena que a estrada atravesse a comunidade. Michele elogia Daniel. Dhu e Fátima trocam confidências sobre o amor. Hugo se surpreende com atitude de Diana. Leidi afirma a Ísis e Sirlei que sabe o que fazer com Marlete. Mércia tenta fazer Mavi desistir de sua ideia. Viola tenta impedir os planos de Mavi.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />