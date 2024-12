Resumo das novelas nesta semana: emoções e reviravoltas nas novelas da TV

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 114 – segunda, 16 de dezembro

Josefina pede a Roberta que volte imediatamente pois precisa ajudá-la a elaborar um plano. Branca é interrogada e a polícia descobre que ela tem várias identidades e já deu vários golpes. Depois de ser humilhada pelos pais de Carlos, Matilde foge da fazenda. O advogado de Branca alega que a cliente sofre de transtorno de personalidade e pede uma avaliação psiquiátrica. Honório pede perdão a Constanza e uma nova oportunidade. Padre Severino reúne os moradores do povoado para procurar Matilde. Renata decide ajudar Jerônimo se surpreende ao ver Renata no grupo. Antônio se despede de Regina. Selena descobre que Roberta está na fazenda de Augusto e fica furiosa. Constanza comenta com Honório sobre a semelhança da filha de Regina com sua sobrinha e sobre sua desconfiança que Jôse e Fina sejam a mesma pessoa. Para se vingar de Roberta, Selena telefona para Jerônimo, diz que tem uma revelação importante para fazer e marca um encontro com ele. Jerônimo viaja para a capital para se encontrar com Selena e ela conta que seu irmão, Rafael, era o pai do filho que Roberta esperava.

Capítulo 115 – terça, 17 de dezembro

Selena conta para Jerônimo que o filho que Roberta perdeu era filho de Rafael e que ela terminou o relacionamento com ele por ordem de Josefina. Jerônimo pede a Marina que reconsidere sua decisão e diga quantos meses de gravidez tinha Roberta quando perdeu o bebê. O juiz determina que Branca seja enviada para o hospital psiquiátrico do sistema penitenciário. Honório é colocado em liberdade. Gonçalo avisa Renata que já pode voltar para a capital e, conversando com o pai, ela descobre que Augusto está mentindo pois seu pai nunca enviou Roberta para a fazenda. Selena também diz a Jerônimo que é muito provável que Roberta e Augusto sejam amantes. Depois de pensar em tud oque aconteceu, Jerônimo se convence que Josefina é a assassina de Rafael.

Capítulo 116 – quarta, 18 de dezembro

Honório se encontra com César e ele afirma que nunca houve nada entre ele e Constanza. A Dra. Marina pede que lhe enviem o prontuário de Roberta Monterrúbio. Ela comenta com Jerônimo que Roberta já havia abortado quanto caiu da escada e foi levada para o hospital e que ela ficou estéril por ter demorado a procurar um médico quando perdeu o bebê. Jerônimo quer contar o que descobriu a Renata, mas a médica o aconselha a ter as provas em mãos antes de falar com ela. Durante a festa de aniversário do padre Severino, Jerônimo acusa Augusto de ser amante de Roberta. Carlos e Lázaro finalmente encontram Matilde na casa de uma curandeira da região. Carlos promete a Matilde que vai se casar com ela, mesmo contrariando sua família. Josefina envia uma carta anônima a Regina pedindo metade da herança que Roberto deixou para sua filha e em troca diz que lhe devolverá sua filha, mas na realidade ela está decidida a matar Gonçalo e Regina no dia do casamento.

Capítulo 117 – quinta, 19 de dezembro

Depois que Roberta seduz Ezequiel, ele quase é flagrado por Augusto quando pula a janela do quarto. Finalmente Branca é condenada e Gonçalo liga para Renata para dizer que já pode voltar para a capital. Augusto exige que Roberta vá embora da fazenda depois de perguntar a quem ela contou que são amantes. Ao saber que pretende voltar para a capital, Augusto decide acompanhar Renata, mas ela pede que não o faça por que ainda não ter certeza se quer se casar com ele. Marina entrega o prontuário médico de Roberta a Jerônimo e ele comprova que o bebê que Roberta perdeu era filho de seu irmão. Jerônimo vai até a fazenda procurar Renata, mas Augusto o recebe com uma arma e o expulsa. Mais tarde ele encontra Renata nos vinhedos e entrega a história clínica de Roberta.

Capítulo 118 – sexta, 20 de dezembro

Marina entrega a Jerônimo o prontuário médico de Roberta e ele, imediatamente ele entrega o documento a Renata para que comprove que ele não estava mentindo. Renata fica estarrecida diante de todas as mentiras que Roberta e Josefina inventaram. Renata pede a Jerônimo que a acompanhe até a capital para esclarecer tudo com a família e pede a Augusto que a deixe ir sozinha. Augusto, mesmo contrariado, aceita por que não quer se desentender com ela até que estejam casados. Padre Severino se preocupa ao perceber que a sobrinha se apaixonou por Jerônimo. Josefina revela para Roberta que ela é sua única filha e, conta à sua maneira, dá a versão dos fatos. Chocada com o que acaba de ouvir, Roberta não pode acreditar que sua mãe foi capaz de tamanha monstruosidade. Regina está disposta a pagar o que for a Jôse para que lhe entregue sua filha. Roberta seduz Ezequiel, ele se sente culpado pela fraqueza e comenta com Lázaro. Quando Honório visita Luciano para agradecer pelo empenho que teve para que a empresa conseguisse o empréstimo, ele descobre que Jerônimo também tem conta naquele banco.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 16/12

Lavínia entrega a Norma as cópias dos jornais com a matéria que mencionava a má gestão da diretora. Norma tritura os jornais e agradece a lealdade da Lavínia. César avisa Elisa que deseja terminar o namoro e que Pilar é a dona de seu coração. Shirley, Wanda e Fafá descobrem que Chicleto estava disfarçado de sargento e estava arruinando as receitas do rival Goma Behr. Binho, Lucas e Benjamin discutem sobre estarem sendo excluídos pelos outros meninos. Com uma última cópia do jornal, Felipe ameaça Lavínia caso ela não ajude a encontrar o carimbo de Anna.

TERÇA-FEIRA, 17/12

Além de Cristina, Shirley e Wanda dão aulas de investigação aos alunos do colégio César se veste e se porta igual ao professor Gabriel. Binho, Lucas e Benjamin aprontam pegadinha para chamar atenção dos outros meninos. Em conversa com Jane, Flora revela que Lavínia informou a Norma sobre a matéria de má gestão do colégio. Felipe encontra o carimbo nas coisas de Tonico e leva Lavínia até a biblioteca. Na biblioteca, Lavínia é hipnotizada por Safira.

QUARTA-FEIRA, 18/12

Anna e Jane impedem Lavínia de entrar na caverna, acreditando ser perigoso. Gabriel declara a Bárbara que eles só se beijaram e que a considera amiga; Bárbara fica nervosa e enfrenta Gabriel. Anna e Felipe escondem Lavínia na toca dos Luíses para evitar que ela entre na caverna. Tonico diz a Dalete que confrontou César por fazer Elisa sofrer com o término. César se encontra com Elisa e afirma que não sentia o mesmo por ela, que era melhor terminar.

QUINTA-FEIRA, 19/12

Pilar encontra no jornal do colégio a notícia de fofoca sobre o relacionamento de Gabriel e Bárbara e vai atrás do professor. Gabriel pergunta o motivo de Pilar se preocupar, e ela alega que ficou apenas surpresa. Elisa comenta com Dalete que está se sentindo melhor depois da conversa com César. Marilene, irmã da igreja de Dalete, faz uma visita à amiga, e Tonico fica encantado. Flora deixa escapar para Isadora que Lavínia repetiu de ano, mas pede para Isadora não divulgar a informação no jornal. Pedro, André e Felipe conhecem Dodô. Isadora descumpre o combinado com Jane e Flora e escreve sobre Lavínia ser repetente.

SEXTA-FEIRA, 20/12

Isadora mostra para Anna a matéria que fez sobre Lavínia para o jornal do colégio. Lavínia está em busca dos diamantes falantes de Safira. Dalete diz a Tonico que é nítido que ele está deslumbrado por Marilene. Cristina flagra Thomas treinando musculação com Marilene e começa a enxergar Gabriel com outros olhos. Anna intimida Lavínia a contar o seu segredo caso ela não se afaste de Norma. Betina fica indignada com Cristina se aproximando de Gabriel. Mais tarde, Thomas vê Cristina sorridente ao lado de Gabriel e fica chateado.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 214 – segunda, 16 de dezembro

José e Abumani ficam aliviados com a atitude de Issad. Potifar cruza o caminho de José. Asenate desabafa com Herit e Neferíades é apresentada a José.

Capítulo 215 – terça, 17 de dezembro

José sofre com a lembrança dos irmãos. Amarilis se incomoda com Kamesha. Zilpa aconselha Israel e ele autoriza Judá a seguir um novo caminho. José e Asenate se encontram.

Capítulo 216 – quarta, 18 de dezembro

Sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o acampamento. No palácio, o empenho de José chama atenção.

Capítulo 217 – quinta, 19 de dezembro

Judá é recebido por Hirá. Asenate arma um plano para rever José. Hirá faz um acordo com Judá.

Capítulo 218 – sexta, 20 de dezembro

Sheshi tem uma triste despedida. José recebe uma proposta de Potifar, enquanto o faraó pressiona o eunuco. Judá encontra Muriel.

REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 36 – Segunda-feira

Beatriz se recusa a alisar seu cabelo, e Glorinha faz uma proposta para Juliano. Zélia descobre uma foto de Clarice com Antônio. Mauro controla Celeste. Edu dá dinheiro para Nelson se livrar do agiota. Juliano teme que Arlete reconheça Bia. A mando de Maristela, Basílio se aproxima de Arlete. Bia adultera o produto de Glorinha para o cabelo de Beatriz. Eugênia vê quando Valdete invade o camarim de Alfredo. Alfredo confronta Valdete e ordena que a moça assuma suas ações perante o público do concurso. Teresa chega para apoiar Jacira, que vence o concurso. Juliano anuncia o novo sabonete no programa de Alfredo. Em cima do palco para o lançamento do sabonete, Beatriz tem uma crise de asma.



Capítulo 37 – Terça-feira

Beatriz desmaia no palco durante o programa de Alfredo, e Beto e Clarice se desesperam. Beatriz é levada para o hospital. Ronaldo desconfia de que Bia tenha sabotado Beatriz. Basílio descobre que Beatriz passou mal e se preocupa. O médico avisa que Beatriz teve uma forte reação alérgica a algo usado em seu cabelo. Alfredo e Teresa aprovam a retomada do namoro entre Eugênia e Guto. Edu aconselha Guto a terminar com Eugênia. Vera conforta Beto, que sofre pelo estado de Beatriz. Clarice visita Beatriz no hospital, e a menina se emociona. Ronaldo confronta Mauro por conta de Celeste. Orlando comenta com Zélia que Juliano está se aproximando de Marlene. Glorinha afirma a Beatriz que descobrirá quem sabotou seu penteado. Ronaldo questiona Bia sobre o ocorrido com Beatriz.



Capítulo 38 – Quarta-feira

Bia confessa para Ronaldo que sabotou o cabelo de Beatriz. Ronaldo exige que Bia seja sua estagiária em troca de seu silêncio. Alfredo e Teresa vão à casa de Nelson e Anita para acertar o namoro de seus filhos. Beatriz tem alta do hospital. Beto sugere a Raimundo que seja convocada uma coletiva de imprensa para que Beatriz possa falar sobre o ocorrido. Glorinha garante que irá recuperar o cabelo de Beatriz. Maristela desconfia da participação de Bia na sabotagem a Beatriz. Zélia revela a Maristela que foi Marlene quem criou o novo sabonete da Perfumaria Carioca. Eugênia percebe que Celeste está acreditando em Mauro. Basílio deduz que Juliano e Clarice roubam Maristela. Nelson é ameaçado pelo agiota e procura Alfredo. Beatriz surge exuberante para a coletiva de imprensa. Bia propõe aliança a Ronaldo contra Beatriz e Beto.



Capítulo 39 – Quinta-feira

Ronaldo aceita a proposta de aliança com Bia. Beatriz é um sucesso na coletiva de imprensa, e Beto fica encantado com a amada. Nelson anuncia sua permissão para que Anita trabalhe com Alfredo, e Edu desconfia. Glorinha decide investigar a sabotagem a seu produto de cabelo. Maristela e Juliano anunciam a festa de lançamento do novo sabonete. Bia e Ronaldo planejam acabar com a festa da perfumaria. Vera pede que Lígia interfira na relação de Celeste com Mauro. Raimundo revela a Maristela que Juliano não o pagou durante um bom período de tempo. Maristela confronta Juliano, e Basílio ouve. Bia e Ronaldo alteram a data do evento de lançamento do novo sabonete da Perfumaria Carioca.



Capítulo 40 – Sexta-feira

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado. Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.



Capítulo 41 – Sábado

Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo. Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Lígia ajuda Celeste, e exige que Ronaldo confronte Mauro. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela para pagar a festa de lançamento do novo sabonete, e Basílio descobre. Os amigos de Beto e Beatriz os ajudam a consertar a troca das datas para o lançamento. Bia exige que Ronaldo a ajude a acabar com a festa. Bia destrói o vestido de Beatriz.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 67 – Segunda-feira

Jão fica transtornado com a revelação de Neuza sobre sua paternidade, e Madalena o acolhe. Gerson contrata Miranda para se reaproximar de Yuki. Roxelle conforta Neuza. Joyce sente ciúmes de Sebastian. Yuki organiza uma festa para Silvia. Violeta recebe uma joia de Osmar e desconfia. Doralice pede que Rique readmita Tereza como costureira. Belisa pede para Osmar se afastar de Joyce. Madalena compra sua loja de Pegue e Monte. Jão teme encontrar Edson na empresa. Osmar ameaça ir embora, para defender a permanência de Tereza e Jayme na casa de Violeta. Ana Lúcia implica com Madalena. Edson parabeniza Jão pelo filho que terá com Cacá.



Capítulo 68 – Terça-feira

Jão se emociona ao encontrar Edson. Madalena discute com Ana Lúcia. Osmar convence Violeta a aceitar Tereza e Jayme como hóspedes. Neuza não conta para Jão que Madalena e Ana Lúcia discutiram. Jin se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson recebe um relatório sobre a rotina de Tati. O contraventor descobre como reencontrar Yuki. Silvia pensa em contratar a roda de samba de Jão para sua festa. Nando sente-se mal durante seu treino e comenta com Miranda. Madalena se surpreende ao receber a visita de uma celebridade em sua loja. Violeta observa Osmar e Joyce conversando. Nando desmaia no vestiário da academia. Jão dá um ultimato em Neuza.



Capítulo 69 – Quarta-feira

Neuza se surpreende com a exigência de Jão. Gigi encontra Nando desmaiado e avisa a Silvia. Madalena vibra ao ser contratada para um grande evento. Nando é levado para o hospital, e Silvia alerta Rosana. Com a ajuda de Cacá, Violeta arma contra Joyce. Miranda fica temerosa ao saber do ocorrido com Nando. Jô se preocupa quando Osmar manda colocar máquinas no território de Gerson. Cacá reclama de Madalena para Chico. Jão pensa em ir ao hospital ver Nando. Capangas de Gerson destroem as máquinas colocadas no território de seu chefe. Madalena ouve um áudio que Osmar manda para Tati.



Capítulo 70 – Quinta-feira

Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando. Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Osmar decide enfrentar Gerson. Nando volta para casa. Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Osmar consegue fugir dos capangas de Gerson. Marco avisa a Violeta sobre as intenções do primo contra Osmar. Gerson manda seus capangas atrás de Tati. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.



Capítulo 71 – Sexta-feira

Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.



Capítulo 72 – Sábado

Tati se desespera ao perceber que corre perigo. Madalena hostiliza Osmar. Rosana discute com Jão. Madalena é reverenciada pelo sucesso do evento. Violeta pergunta por Tati para Osmar. Madalena incentiva Jão a participar da roda de samba na festa de Silvia. Edson compra um presente para seu filho. Rosana tenta conversar com Nando sobre Tati. Osmar recebe uma encomenda com os fones de Tati, e liga para Madalena. Jão recebe o presente de Edson. Madalena descobre que Tati foi sequestrada. Jão vai à casa de Edson, e Rosana é supreendida.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 85 – Segunda-feira

Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local. Daniel questiona Michele sobre seus sentimentos por Cristiano. Cristiano é agredido na prisão. Tomás trabalha em um bar na comunidade, e Lorena o confronta. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca. Volney manipula Mércia a fim de conseguir uma aliança contra Mavi. Iberê procura Volney. Viola admira seu vestido de casamento. Filipa chega ao Brasil.



Capítulo 86 – Terça-feira

Mavi garante a Filipa que a levará até Leon. Iberê diz a Volney que Santiago pode ter provas contra Mavi. Viola comunica a todos que a estrada nova não passará na comunidade. Daniel deduz que Mavi o prejudicou no trabalho, e Michele o apoia. Luma alerta Filipa sobre Mavi. Santiago despista Volney. Leidi nota a mudança de Sirlei. Fátima não gosta quando Diana fala sobre Gael. Volney defende Fátima de Robson. Mavi fica sabendo por Santiago que alguém procurou o pescador em seu nome. Filipa chega ao abrigo.



Capítulo 87 – Quarta-feira

Rudá percebe que Filipa está grávida. Marcel e Rodhes consolam Viola. Mércia tenta convencer Luma a esquecer Viola e Rudá. Rudá conta toda a sua história para Filipa, e descobre que foi Mavi quem a trouxe de Portugal. Nahum repreende Mavi e Mércia. Viola revela às amigas do abrigo que está decepcionada com Rudá. Mavi tenta convencer Filipa a se unir a ele contra Viola e Rudá. Fátima manda um bilhete para seu admirador secreto pelo entregador. Viola diz a Rodhes que ainda não está preparada para ver Rudá.



Capítulo 88 – Quinta-feira

Rudá se entristece diante do afastamento de Viola. Luma e Mércia voltam a morar com Mavi. Filipa tenta convencer Rudá a voltar com ela para Portugal. Diana e Hugo fazem as pazes. Ísis fica surpresa com o interesse de Sirlei por artes plásticas. Iarlei incentiva Gael a revelar a Fátima que é seu admirador secreto. Mavi observa pelas câmeras quando Viola vai ao encontro de Rudá e decide ir atrás da chef.



Capítulo 89 – Sexta-feira

Mavi leva Viola para o bunker, e Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Rodhes pede ajuda a Luma para encontrar Viola. Mavi dopa Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Luma consegue entrar no bunker de Mavi, e observa Viola delirando. Luma leva Filipa até Viola. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão. Mavi leva Dulce ao bunker para cuidar de Viola. Viola se depara com Filipa.



Capítulo 90 – Sábado

Viola responde às perguntas de Filipa sem controle sobre o que diz. Mavi expulsa Filipa e Luma do bunker. Filipa culpa Viola. Volney pede discrição a Diana sobre seus passaportes falsos. Filipa conta a Rudá que Viola está com Mavi. Luma conta a Rodhes que Viola é refém de Mavi e está sendo dopada por ele. Daniel oferece dinheiro para Michele contratar um advogado para Cristiano. Dhu fica surpresa quando Robson a libera do trabalho para ver Luquinha. Luma distrai um dos seguranças de Mavi, a fim de ajudar Rudá e Rodhes a entrarem no bunker.