Resumo das novelas 16.12: Josefina pede a Roberta que volte imediatamente pois precisa ajudá-la, em Quando me Apaixono

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Josefina pede a Roberta que volte imediatamente pois precisa ajudá-la a elaborar um plano. Branca é interrogada e a polícia descobre que ela tem várias identidades e já deu vários golpes. Depois de ser humilhada pelos pais de Carlos, Matilde foge da fazenda. O advogado de Branca alega que a cliente sofre de transtorno de personalidade e pede uma avaliação psiquiátrica. Honório pede perdão a Constanza e uma nova oportunidade. Padre Severino reúne os moradores do povoado para procurar Matilde. Renata decide ajudar Jerônimo se surpreende ao ver Renata no grupo. Antônio se despede de Regina. Selena descobre que Roberta está na fazenda de Augusto e fica furiosa. Constanza comenta com Honório sobre a semelhança da filha de Regina com sua sobrinha e sobre sua desconfiança que Jôse e Fina sejam a mesma pessoa. Para se vingar de Roberta, Selena telefona para Jerônimo, diz que tem uma revelação importante para fazer e marca um encontro com ele. Jerônimo viaja para a capital para se encontrar com Selena e ela conta que seu irmão, Rafael, era o pai do filho que Roberta esperava.

(21h05) A Caverna Encantada

Lavínia entrega a Norma as cópias dos jornais com a matéria que mencionava a má gestão da diretora. Norma tritura os jornais e agradece a lealdade da Lavínia. César avisa Elisa que deseja terminar o namoro e que Pilar é a dona de seu coração. Shirley, Wanda e Fafá descobrem que Chicleto estava disfarçado de sargento e estava arruinando as receitas do rival Goma Behr. Binho, Lucas e Benjamin discutem sobre estarem sendo excluídos pelos outros meninos. Com uma última cópia do jornal, Felipe ameaça Lavínia caso ela não ajude a encontrar o carimbo de Anna.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José e Abumani ficam aliviados com a atitude de Issad. Potifar cruza o caminho de José. Asenate desabafa com Herit e Neferíades é apresentada a José.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Beatriz se recusa a alisar seu cabelo, e Glorinha faz uma proposta para Juliano. Zélia descobre uma foto de Clarice com Antônio. Mauro controla Celeste. Edu dá dinheiro para Nelson se livrar do agiota. Juliano teme que Arlete reconheça Bia. A mando de Maristela, Basílio se aproxima de Arlete. Bia adultera o produto de Glorinha para o cabelo de Beatriz. Eugênia vê quando Valdete invade o camarim de Alfredo. Alfredo confronta Valdete e ordena que a moça assuma suas ações perante o público do concurso. Teresa chega para apoiar Jacira, que vence o concurso. Juliano anuncia o novo sabonete no programa de Alfredo. Em cima do palco para o lançamento do sabonete, Beatriz tem uma crise de asma.

(19h40) Volta Por Cima

Jão fica transtornado com a revelação de Neuza sobre sua paternidade, e Madalena o acolhe. Gerson contrata Miranda para se reaproximar de Yuki. Roxelle conforta Neuza. Joyce sente ciúmes de Sebastian. Yuki organiza uma festa para Silvia. Violeta recebe uma joia de Osmar e desconfia. Doralice pede que Rique readmita Tereza como costureira. Belisa pede para Osmar se afastar de Joyce. Madalena compra sua loja de Pegue e Monte. Jão teme encontrar Edson na empresa. Osmar ameaça ir embora, para defender a permanência de Tereza e Jayme na casa de Violeta. Ana Lúcia implica com Madalena. Edson parabeniza Jão pelo filho que terá com Cacá.

(21h20) Mania de Você

Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local. Daniel questiona Michele sobre seus sentimentos por Cristiano. Cristiano é agredido na prisão. Tomás trabalha em um bar na comunidade, e Lorena o confronta. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca. Volney manipula Mércia a fim de conseguir uma aliança contra Mavi. Iberê procura Volney. Viola admira seu vestido de casamento. Filipa chega ao Brasil.