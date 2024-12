Resumo das novelas, 20/12: Isadora mostra para Anna a matéria que fez sobre Lavínia, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Marina entrega a Jerônimo o prontuário médico de Roberta e ele, imediatamente ele entrega o documento a Renata para que comprove que ele não estava mentindo. Renata fica estarrecida diante de todas as mentiras que Roberta e Josefina inventaram. Renata pede a Jerônimo que a acompanhe até a capital para esclarecer tudo com a família e pede a Augusto que a deixe ir sozinha. Augusto, mesmo contrariado, aceita por que não quer se desentender com ela até que estejam casados. Padre Severino se preocupa ao perceber que a sobrinha se apaixonou por Jerônimo. Josefina revela para Roberta que ela é sua única filha e, conta à sua maneira, dá a versão dos fatos. Chocada com o que acaba de ouvir, Roberta não pode acreditar que sua mãe foi capaz de tamanha monstruosidade. Regina está disposta a pagar o que for a Jôse para que lhe entregue sua filha. Roberta seduz Ezequiel, ele se sente culpado pela fraqueza e comenta com Lázaro. Quando Honório visita Luciano para agradecer pelo empenho que teve para que a empresa conseguisse o empréstimo, ele descobre que Jerônimo também tem conta naquele banco.

(21h05) A Caverna Encantada

Isadora mostra para Anna a matéria que fez sobre Lavínia para o jornal do colégio. Lavínia está em busca dos diamantes falantes de Safira. Dalete diz a Tonico que é nítido que ele está deslumbrado por Marilene. Cristina flagra Thomas treinando musculação com Marilene e começa a enxergar Gabriel com outros olhos. Anna intimida Lavínia a contar o seu segredo caso ela não se afaste de Norma. Betina fica indignada com Cristina se aproximando de Gabriel. Mais tarde, Thomas vê Cristina sorridente ao lado de Gabriel e fica chateado.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sheshi tem uma triste despedida. José recebe uma proposta de Potifar, enquanto o faraó pressiona o eunuco. Judá encontra Muriel.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado. Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

(19h40) Volta Por Cima

Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes. Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.

(21h25) Mania de Você

Mavi leva Viola para o bunker, e Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Rodhes pede ajuda a Luma para encontrar Viola. Mavi dopa Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Luma consegue entrar no bunker de Mavi, e observa Viola delirando. Luma leva Filipa até Viola. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão. Mavi leva Dulce ao bunker para cuidar de Viola. Viola se depara com Filipa.

