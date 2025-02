Resumo das novelas: Josefina dá dinheiro a Raquel para que entregue uma carta a Roberta

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 145 – segunda, 03 de fevereiro

O padre diz a ela que não existe ninguém mais fiel que Lázaro. Josefina dá dinheiro a Raquel para que entregue uma carta a Roberta. Roberta chantageia Renta para que se afaste de Jerônimo, fazendo-a acreditar que seus filhos poderiam herdar a maldade da avó. Ela também entra em contato com Augusto e pede que venha para a capital para ajudá-la a separar Jerônimo e Renata. Regina recebe o resultado do exame de DNA onde fica provado que Roberta é sua filha.

Capítulo 146 – terça, 04 de fevereiro

Augusto está de viagem marcada para a capital, mas não pode embarcar por causa de uma forte gripe. Karina está desolada pois acredita que há algo entre Lázaro e Aurora. Adriana diz a César que decidiu ficar com Matias. A notícia faz o rapaz sentir um mal-estar e ele desmaia. Renata e Jerônimo estão muito apaixonados e ele jura que já terminou seu relacionamento com Marina. Marina confidencia a Elza que está grávida.

Capítulo 147 – quarta, 05 de fevereiro

Augusto ouve quando Marina diz que espera um filho de Jerônimo. Roberta não aprova que Renata se reconcilie com Jerônimo pois é noiva de Augusto. Gonçalo conta a Matias, Honório e Constanza que Roberta e Renata estão vivendo com Regina. Inês diz a Regina que Renata parece mais sua filha que Roberta. Marina diz ao padre que não se arrepende de ter se apaixonado por Jerônimo. Adriana conta a Renata que está saindo com Matias. Josefina, que é fugitiva, entra em contato com Roberta pela internet e ouve quando Regina presenteia a filha com uma medalha. Josefina diz a Roberta que matou Rafael por que ela planejava fugir com ele. Josefina também atacou Constanza, que assim como Matias, tem certeza que Roberta não é filha de Regina. Carlos informa Jerônimo que o Dr. Álvaro se transferido de presídio para garantir sua integridade. Renata se encontra com Augusto e ele, mais uma vez, diz que a ama. Renata desconversa quando Augusto diz que a ama. Depois ele procura Roberta e decide contar a Renata que Marina espera um filho de Jerônimo. Renata acredita que Jerônimo ainda não saiba da gravidez de Marina, mas Augusto trata de convencê-la de que é mais uma das mentiras de Jerônimo. Josefina liga para Roberta e diz à filha que nem pense em traí-la. Roberta senta nojo de si mesma por ser tão parecida com a mãe, mas mesmo assim conta em detalhes tudo que está acontecendo na casa de Regina e promete que não permitirá que Renata lhe roube o amor de Regina.

Capítulo 148 – quinta, 06 de fevereiro

Honório está preocupado por que desconfia de Roberta e tem medo que volte a fazer mal a alguém da família. César tem lapsos de memória e sofre um desmaio quando está conversando com Adriana. Matias e Adriana vão à convenção de exportadores representando as Empresas Monterrúbio. Manuela pede ao padre que conte a Karina que seu casamento com Lázaro foi adiado por que o Dr. Álvaro está vivo. Josefina compra um revólver e jura para si mesma que desta vez não vai falhar. Renata visita Marina para se certificar se Jerônimo é o pai do filho que espera. Marina confirma mas pede a ela eu guarde segredo. Renata trava uma batalha consigo mesma, mas decide que por motivo nenhum quer voltar a se separar de seu marido. Gonçalo diz a Honório que não sabe onde viverá com Regina depois do casamento. Honório o aconselha a não ceder a mansão para Josefina pois é uma assassina e vá viver lá com Regina. Alzira entra em trabalho de parto. Lázaro e Karina a levam para o consultório médico. Renata chega na fazenda e conta a Jerônimo que Marina espera um filho dele.

Capítulo 149 – sexta, 07 de fevereiro

Enquanto Karina, Lázaro e a enfermeira ajudam Alzira, Marina está com Augusto se negando a ser sua aliada para separar Renata e Jerônimo. Depois da notícia da gravidez de Marina, Renata e Jerônimo decidem que enfrentarão juntos mais esse obstáculo. Gonçalo coloca a mansão em nome de Renata. Roberta está a cada dia mais enciumada e reclama com Augusto que seu plano para separar Renata e Jerônimo não está funcionando. Matias e Adriana precisam passar a noite no litoral por causa de uma avaria na lancha que os levaria para o hotel. Honório recebe a certidão ode nascimento onde consta que ela é sua filha e leva seu sobrenome. Constanza diz a ele que gosta de Adriana como se fosse sua filha. Jerônimo pergunta a Renata como ficou sabendo da gravidez de Marina. E, ao saber que foi Augusto quem contou, tem a certeza que o fez para separá-los.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 03/02

Para se despedir de Laércio, Pilar deixa de embarcar no trem para sua cidade natal; a professora passa um dia divertido com o pai de Gabriel. Laércio aconselha Pilar a seguir seu coração e não ir embora de Milagres. Após as crianças sujarem a roupa de Norma, a diretora usa um vestido emprestado de Dalete. Felipe e Rui tratam Norma como se fosse Dalete e pedem comida. Depois das reclamações dos pais, Norma deseja recontratar Pilar. Betina e Cristina aprontam com Thomas; o rapaz explica seus comportamentos por conta de um trauma e é perdoado pelas meninas.

TERÇA-FEIRA, 04/02

No colégio, Pilar diz a Norma que não gostou da forma como a diretora falou com ela; Norma alega que só está a admitindo por conta dos pais dos alunos. Gabriel recebe a notícia que Laércio, seu pai, faleceu. Pilar revela a Gabriel que esteve com Laércio e que ele estava muito feliz. Elisa foge do colégio. As crianças preparam surpresa para confortar Gabriel. Thomas volta a trabalhar com Goma.

QUARTA-FEIRA, 05/02

Gabriel se emociona com o carinho dos alunos; Felipe chora por não compreender a morte. Betina e Cristina se demitem do pet shop. Norma consegue aprovação do promotor de justiça para que Shirley e Wanda tenham os cargos de detetives cassados e deixa o documento na porta delas. Elisa retorna ao colégio depois de uma aventura. Goma inicia um novo empreendimento, o Lolimóvel, uma loja ambulante, que se instala na mesma área da Tenditudo, loja móvel de Fafá.

QUINTA-FEIRA, 06/02

Fafá acha um absurdo Goma ocupar e disputar o mesmo tipo de negócio com ela. Betina e Cristina começam a trabalhar na Lolipopus, mas não gostam do serviço relaxado de Thomas. Shirley e Wanda ficam incomodadas por não poderem trabalhar. César provoca meninas com uma nova oportunidade no pet shop e Betina não resiste. Lavínia quer descobrir quem sumiu com as canetinhas dela.

SEXTA-FEIRA, 07/02

Cristina comenta com Thomas que o namoro dele com Betina estragou a amizade entre eles. Por magoar Fafá, Goma decide desistir do Lolimóvel. Lavínia rasga o desenho que Isadora fez para Gabriel, e o professor fica sabendo Após sumiço de Isadora, Norma pede ao promotor para revogar a cassação da licença de Shirley e Wanda, para que elas possam procurar a neta.



RECORD – CANAL 9

GÊNESIS



Capítulo 249 – segunda, 03 de fevereiro

José é enganado por Lúcifer. Neferíades vai ao encontro de José.

Capítulo 250 – terça, 04 de fevereiro

Asenate e Abumani são surpreendidos durante a tentativa de fuga.

Capítulo 251 – quarta, 05 de fevereiro

Asenate se desespera com a atitude de Teruel. Sheshi encontra uma caixa misteriosa. Neferíades se faz de vítima diante de Potifar. Asenate não consegue se entender com José.

Capítulo 252 – quinta, 06 de fevereiro

Sheshi passa por um aperto no palácio. Potifar faz uma importante descoberta. José interpreta os sonhos de Atarum e Shareder.

Capítulo 253 – sexta, 07 de fevereiro

José encontra Abumani e recebe uma notícia mortal. Atarum descobre que foi traído e é desmascarado pelo faraó. Adja é usada como espiã.



REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 78 – Segunda-feira

Beatriz se desespera com a multa cobrada pela quebra de seu contrato com a Perfumaria Carioca. Marlene procura Érico. Juliano chantageia Beatriz. Clarice não toma os remédios indicados por Pimenta. Maristela orienta Zélia a cancelar os serviços de Flora/Isabel. Topete faz uma serenata para Eugênia. Alfredo descobre que Anita pediu o desquite a Nelson. Lígia conta a Raimundo que está financiando seu próprio disco. Beto tem uma ideia para Beatriz levantar o dinheiro da multa.



Capítulo 79 – Terça-feira

Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance. Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel. Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita. Bia sente ciúmes de Flora/Isabel com Ronaldo. Flora anuncia a Zélia que ficará mais tempo na cidade. Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.



Capítulo 80 – Quarta-feira

Beatriz é selecionada para a nova fase do concurso de garota-propaganda. Celeste e Eugênia notam o ciúme de Bia ao ver Ronaldo com Flora/Isabel. Flora/Isabel é anunciada como quarta integrante da seleção. Bia acredita que Ronaldo tenha adulterado o concurso. Clarice passa mal. Maristela comenta com Zélia que Flora precisa deixar a cidade. Lígia desabafa com Celeste. Teresa aconselha Clarice a procurar outro médico. Raimundo ordena que Beto e Ronaldo se afastem do processo de seleção da nova garota-propaganda da Malte 28. Juliano pede que Bia o ajude a afastar Beatriz do concurso.



Capítulo 81 – Quinta-feira

Bia acata o pedido do pai. Teresa visita Anita. Alfredo e Teresa assinam o desquite. Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico. Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita. Eugênia comemora o aniversário de Topete. Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano. Basílio beija Zélia. Nelson vê Anita beijando Alfredo. A música de Lígia toca na rádio. Bia adultera o chá das competidoras do concurso de garota-propaganda.



Capítulo 82 – Sexta-feira

Ronaldo bebe o chá adulterado por Bia. Nelson se esconde de Alfredo e Anita. Ronaldo impede que as competidoras bebam o chá. Beatriz e Flora/Isabel seguem para a próxima etapa do concurso. Guto conhece Érico. Alfredo e Teresa anunciam sua separação para Eugênia e Jacira. Maristela ordena que Flora se afaste de sua família. Zélia e Basílio ficam juntos. Clarice disfarça para a família sobre não estar tomando os remédios de Dr. Pimenta. Raimundo se encanta com o sucesso de Lígia. Nelson extorque Alfredo para assinar o desquite de Anita. Bia se prepara para sabotar o concurso mais uma vez.



Capítulo 83 – Sábado

Bia adultera os bombons a serem servidos no concurso. Glorinha vê Ronaldo conversando com Flora/Isabel. Eugênia chora a separação de sua família. Topete e Eugênia se beijam. Todos passam mal com o laxante dos bombons. Incentivada por Glorinha, Beatriz pede ajuda a Ruth de Souza para passar na final do concurso. Nelson concede o desquite a Anita. Carlito afirma a Marlene que irá morar com o pai. Guto reconhece Érico como Verônica Queen. Bia tenta novamente sabotar o concurso.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 109 – Segunda-feira

Chico se decepciona com a atitude de Cacá. Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fotografa Violeta e Marco juntos. Rodolfo ameaça Gerson. Jin assume o namoro com Tati para suas fãs. Madalena critica a irmã por continuar ao lado de Osmar. Osmar questiona Violeta sobre seu encontro com Marco. Edson pede que Jão volte para a Viação Formosa. Gigi se encontra com Rodolfo. Joyce tenta se insinuar para Sebastian. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Jin recusa um convite para se apresentar em um programa de TV, e Tati fica irritada. Gerson invade o consultório de Bernardo. Jayme faz uma revelação para Edson sobre a sabotagem do seu ônibus. Chico supreende Cacá. Osmar pede para fazer um acordo com Doralice e Madalena.



Capítulo 110 – Terça-feira

Doralice decide conversar com Osmar e chega a um acordo com ele. Gerson questiona Bernardo sobre sua amizade com Yuki. Cacá pensa em Chico. Gerson fala de Roxelle para Marco. Tereza repreende Jayme por contar para Edson sobre a sabotagem do ônibus. Jô solicita uma foto com Jin. Rosana pede que Edson não denuncie Violeta. Doralice garante a Tati que denunciará Osmar se ele não cumprir com o acordo que fizeram. Osmar decide tomar o controle dos negócios dos Castilho. Joyce descobre o segredo de Belisa. Osmar pede Violeta em casamento.



Capítulo 111 – Quarta-feira

Violeta aceita o pedido de casamento de Osmar. Belisa implora que Joyce não revele seu segredo. Rodolfo marca uma reunião com os membros da cúpula, sem avisar a Gerson. Jin começa a morar na casa de Tereza e Jayme. Cida convida Madalena para uma roda de jongo. Gerson consegue o apoio dos membros da cúpula, e Rodolfo se irrita. Violeta manda Jô levar Chico para fazer uma cobrança. Jão comenta com Neuza sobre a palestra que fará na convenção em que representará sua empresa. Matias troca olhares com Madalena. Osmar flagra Marco e Violeta em sua casa.



Capítulo 112 – Quinta-feira

Osmar tenta intimidar Marco. Jô e Caçapa se surpreendem com a atitude de Chico durante uma cobrança. Matias aborda Madalena. Chico mente para Cacá. Gerson convida Roxelle para um jantar em sua casa. Tati comenta com Doralice sobre a visita de Matias. Edson tenta se aconselhar com Rosana sobre sua relação com Jão. Sidney não aceita as investidas de Beth. Roxelle chama Gigi para ir com ela ao jantar na casa de Gerson. Cida convence Madalena a comprar uma roupa para entrar na roda de jongo com ela. Jão e Silvia se encontram na convenção.



Capítulo 113 – Sexta-feira

Jão e Silvia conversam entrosados. Madalena apoia Joyce. Chico conta para Moreira sobre seu primeiro trabalho como capanga dos Castilho. Violeta afirma que fará uma festa para o bebê que Cacá está esperando, caso confirme que é seu neto. Osmar questiona Jô sobre Marco e Violeta. Cida ouve Beth falando com Vanilda sobre Sidney. Edson chega para participar da convenção e surpreende Jão. Gerson conversa com Marco sobre Roxelle. Cida fica mexida com os comentários de Jayme sobre Sidney. Sebastian provoca Joyce. Gerson compra um anel para tentar conquistar Roxelle. Edson se esforça para apoiar Rosana ao ouvi-la falar sobre sua volta ao Carnaval. Madalena pede para alugar a mansão dos Góis de Macêdo para um grande evento.

Capítulo 114 – Sábado

Belisa, Gigi e Joyce se surpreendem com a proposta de Madalena. Jão reclama de Cacá para Neuza. Sebastian faz suspense para dar a resposta sobre a proposta de Madalena. Edson fala para Jayme que esquecerá a história sobre a sabotagem. Belisa passa mal ao saber que Gigi foi à casa de Gerson. Violeta cobra da médica o resultado do exame de DNA do filho que Cacá espera. Jão pede que Cacá deixe sua casa. Roxelle pede para conversar com Gerson sobre Yuki. Belisa exige que Gigi vá embora com ela.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 127 – Segunda-feira

Rodhes tenta enganar Mavi, e Santiago o aconselha a procurar uma pessoa. Berta sugere que Luma consiga mais informações sobre uma parente. Nahum alerta Viola sobre Mércia. Fátima decide tentar um relacionamento com Gael. Ísis inventa uma história para Berta na tentativa de justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Mércia depõe sobre o desaparecimento de Volney. Mavi manda Iberê colocar uma câmera no abrigo. Viola descobre o hospital onde a mãe de Filipa está internada e convoca Rodhes para ir a São Paulo com ela. Michele se surpreende com a chegada de Cristiano, dizendo que foi absolvido. Luma exige que Mércia conte a ela acontecimentos do passado envolvendo Molina.



Capítulo 128 – Terça-feira

Luma desconfia de Mércia. Sumiu alerta Bela para não deixar entrar ninguém no abrigo. Luma ameaça se separar de Mavi, se ele não esquecer Viola. Daniel flagra Michele e Cristiano se beijando. Tomás descobre que não é filho biológico de Henrique. Berta comenta com Fátima que investigará Ísis. Luma fica furiosa ao descobrir sobre as ações do resort. Tomás avisa a Evelyn que não irá mais aceitar dinheiro de Berta. Luma comenta com Mavi que desconfia de que Mércia os esteja prejudicando. Luma procura Irmã Sônia para obter informações sobre o passado.



Capítulo 129 – Quarta-feira

Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe. Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá. Michele demonstra preocupação com Cristiano. Ísis fica furiosa com Tomás ao saber que o filho pediu a Berta para retirá-los do testamento. Cristiano pede emprego para Gael. Michele manda Daniel demiti-la. Mavi consegue descobrir informações que ajudam na investigação de Luma.



Capítulo 130 – Quinta-feira

Luma descobre que Irmã Sônia sabe de tudo o que Molina fez. Viola planta uma microcâmera na entrada da casa da mãe de Filipa. Tomás desconfia que Leidi chantageava Ísis porque sabia que ele não era filho biológico de Henrique. Gael enfrenta Robson. Luma confronta Mércia. Luma aprova a volta de Cristiano ao Violeta. Luma pressiona Irmã Sônia a contar a verdade, e a freira acaba confessando que Mércia e Molina roubaram tudo dela. Luma questiona a Irmã Sônia se Molina está vivo.



Capítulo 131 – Sexta-feira

Irmã Sônia pede a Luma para esquecê-la. Rodhes coloca uma escuta na bolsa da mãe de Filipa. Michele deixa claro a Daniel que não haverá mais nada entre eles. Fátima descobre que Leidi e Sirlei são um casal de trambiqueiros. Sirlei implora para Fátima não contar a Berta o que descobriu sobre ele. Berta procura Michele e fica sabendo que Ísis inventou a história sobre a paternidade de Tomás. Rodhes executa um plano para descobrir o paradeiro de Filipa. Luma avisa a Mércia que está perto de descobrir toda a verdade e diz que poderá poupá-la caso se alie a ela.



Capítulo 132 – Sábado

Mércia continua negando a Luma que esteja sendo orientada por alguém. Nahum conta a Rudá que Viola foi atrás de Filipa. Mavi convence Luma de que não há possibilidade de Molina estar vivo. Tomás diz a Evelyn que contará a verdade para Berta. Daniel fica constrangido com os elogios que recebe de Cristiano. Mavi se nega a participar da reunião para firmar o contrato com o grupo Eyer. Luma fica furiosa ao saber que o Grupo Eyer deterá 90% do controle e das ações, passando a ser sócio majoritário do resort Albacoa.