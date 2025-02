Resumo das novelas: Para se despedir de Laércio, Pilar deixa de embarcar no trem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

O padre diz a ela que não existe ninguém mais fiel que Lázaro. Josefina dá dinheiro a Raquel para que entregue uma carta a Roberta. Roberta chantageia Renta para que se afaste de Jerônimo, fazendo-a acreditar que seus filhos poderiam herdar a maldade da avó. Ela também entra em contato com Augusto e pede que venha para a capital para ajudá-la a separar Jerônimo e Renata. Regina recebe o resultado do exame de DNA onde fica provado que Roberta é sua filha.

(21h05) A Caverna Encantada

Para se despedir de Laércio, Pilar deixa de embarcar no trem para sua cidade natal; a professora passa um dia divertido com o pai de Gabriel. Laércio aconselha Pilar a seguir seu coração e não ir embora de Milagres. Após as crianças sujarem a roupa de Norma, a diretora usa um vestido emprestado de Dalete. Felipe e Rui tratam Norma como se fosse Dalete e pedem comida. Depois das reclamações dos pais, Norma deseja recontratar Pilar. Betina e Cristina aprontam com Thomas; o rapaz explica seus comportamentos por conta de um trauma e é perdoado pelas meninas.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José é enganado por Lúcifer. Neferíades vai ao encontro de José.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Beatriz se desespera com a multa cobrada pela quebra de seu contrato com a Perfumaria Carioca. Marlene procura Érico. Juliano chantageia Beatriz. Clarice não toma os remédios indicados por Pimenta. Maristela orienta Zélia a cancelar os serviços de Flora/Isabel. Topete faz uma serenata para Eugênia. Alfredo descobre que Anita pediu o desquite a Nelson. Lígia conta a Raimundo que está financiando seu próprio disco. Beto tem uma ideia para Beatriz levantar o dinheiro da multa.

(19h40) Volta Por Cima

Chico se decepciona com a atitude de Cacá. Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fotografa Violeta e Marco juntos. Rodolfo ameaça Gerson. Jin assume o namoro com Tati para suas fãs. Madalena critica a irmã por continuar ao lado de Osmar. Osmar questiona Violeta sobre seu encontro com Marco. Edson pede que Jão volte para a Viação Formosa. Gigi se encontra com Rodolfo. Joyce tenta se insinuar para Sebastian. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Jin recusa um convite para se apresentar em um programa de TV, e Tati fica irritada. Gerson invade o consultório de Bernardo. Jayme faz uma revelação para Edson sobre a sabotagem do seu ônibus. Chico supreende Cacá. Osmar pede para fazer um acordo com Doralice e Madalena.

(21h20) Mania de Você

Rodhes tenta enganar Mavi, e Santiago o aconselha a procurar uma pessoa. Berta sugere que Luma consiga mais informações sobre uma parente. Nahum alerta Viola sobre Mércia. Fátima decide tentar um relacionamento com Gael. Ísis inventa uma história para Berta na tentativa de justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Mércia depõe sobre o desaparecimento de Volney. Mavi manda Iberê colocar uma câmera no abrigo. Viola descobre o hospital onde a mãe de Filipa está internada e convoca Rodhes para ir a São Paulo com ela. Michele se surpreende com a chegada de Cristiano, dizendo que foi absolvido. Luma exige que Mércia conte a ela acontecimentos do passado envolvendo Molina.