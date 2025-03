Resumo das novelas: confiras as emoções e reviravoltas dos capítulos das novelas nesta semana

TV JORNAL / CANAL 2



QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 170 – segunda, 10 de março

Marina, ao que tudo indica, teve um descolamento de placenta e precisa ficar em repouso absoluto. Josefina pede a Roberta que leve parte de seu dinheiro para o presídio pois precisa pagar o diretor. Gonçalo, graças aos cuidados da família, está se recuperando muito rápido. Corina chega ao Centro “A Esperança” com seu filho nos braços e contando uma história muito triste. Constanza, imediatamente, se encanta com o bebê. Inês e Regina prometem ajudar Corina em tudo que puderem. Renata começa a acreditar na inocência de Augusto quando Jerônimo conta que Ezequiel e Lázaro levaram Aurora para longe do povoado por que Augusto tinha ordenado ao empregado que a matasse.

Capítulo 171 – terça, 11 de março

Renata não consegue acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro e Aurora. Regina quer agilizar os trâmites para que Roberta receba no dia de seu aniversário a herança deixada por seu pai. Carlos e Lázaro estão quase desistindo de procurar Karina quando ouvem seus gritos de socorro. a polícia chega quando Álvaro está ameaçando Lázaro e Karina com um revólver. Gonçalo conversa com Honório e Matias e aceita Germano como sócio da empresa. Roberta também consegue a aprovação do pai para trabalhar na empresa apesar de Honório e Matias serem contra pois não confiam nela. Augusto denuncia o responsável por ter emitido o falso atestado de óbito do Dr. Álvaro.

Capítulo 172 – quarta, 12 de março

César compra um anel de compromisso para Adriana e Matias acha que chegou a hora de contar que ele está com um problema muito grave de saúde. Augusto chega á conclusão que Ezequiel falou demais e, portanto, é um traidor.

Capítulo 173 – quinta, 13 de março

Capítulo 174 – sexta, 14 de março

Augusto decide denunciar Álvaro e as pessoas que o acobertaram para que ninguém soubesse que ele estava vivo e que o protegiam. Constanza está muito animada com a filha recém-nascida de Corina, a mulher que veio ao centro para pedir ajuda depois de não ter ninguém a quem recorrer, então Inés diz à amiga que existem maneiras de fazer as coisas e que é perigoso para ela ter essa responsabilidade. Jerónimo leva Marina para a casa paroquial sem suspeitar que iria se encontrar com António, que ainda não sabe que o pai dos bebés do médico é Jerónimo. Por outro lado, Augusto conversa com Roberta e a convence a inventar um plano contra Ezequiel para que Renata acredite que o homem não é confiável e volte a confiar em Dunant.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 10/03

Na Festa da Primavera, Anna, Manu e Isadora pegam Lavínia no flagra tentando quebrar a placa em homenagem à família Salvatore. Assim como as meninas, os meninos do grupo Luíses se apresentam no evento. Jane e Nina descobrem que Felipe e Rui estão sabotando os clientes no tomba-latas. Elisa planeja atacar Pilar, mas acaba sendo alvo do seu próprio plano. Shirley e Wanda detêm Elisa. Cristina canta e encanta a todos com seu talento. Gabriel e Pilar dançam juntos e se beijam pela primeira vez; ela aceita namorar com Gabriel.

TERÇA-FEIRA, 11/03

Depois de Isadora brigar com Lavínia, Norma pede que Lavínia castigue a colega. Em troca de preservar Isadora do castigo, Lavínia pede a Anna a pedra mágica, e ela entrega. Felipe e Rui dão visual de roqueiro aos Luíses. Safira desconfia de que a fé de Anna esteja relacionada com a flor da caverna. Gabriel e Pilar se beijam na fachada do colégio, e, sem perceber, todos os alunos, funcionários e amigos da cidade observam a cena, impressionando a todos.

QUARTA-FEIRA, 12/03

Na sala da direção, Norma avisa Gabriel e Pilar que eles não podem namorar dentro do colégio nem fora dele. Shirley e Wanda cobram Norma por permitir que Lavínia castigue Isadora. Tonico conta a Dalete que Norma queria fingir namorar com ele para testar os colaboradores do colégio. Os Pequenotts entram na caverna para pegar um pedaço da flor e examiná-la. Thomas quer ajudar Cristina em sua carreira.

QUINTA-FEIRA, 13/03

Jane deixa sua coroa cair na caverna, e Anna a encontra. Felipe apresenta aos membros do Luíses o novo visual do grupo. Dodô revela a Anna que Moleza está entrando escondido na caverna com os Pequenotts, e Anna fica chateada por Moleza estar mentindo. Norma se depara com Pilar e Gabriel de mãos dadas. Anna proíbe os Pequenotts de entrar na caverna. Lavínia e Flora pedem a ajuda de Elisa para encontrar a outra metade da pedra de Anna. Thomas leva Cristina para um estúdio musical.

SEXTA-FEIRA, 14/03

Gabriel pede a ajuda dos meninos para tirar Norma de sua cola, mas Felipe se recusa a ajudar. Moleza chora por ser responsável por abalar a amizade com Anna. Lavínia encontra o mapa que leva ao ponto onde a pedra mágica foi encontrada por Anna. Lavínia causa terror em Isadora ao dizer que seus pais estão desempregados; Anna não gosta da atitude e joga uma jarra de suco na cabeça de Lavínia. Os vídeos e clipes de Cristina começam a ter repercussão nas redes sociais. Fafá deseja investir na carreira de Cristina.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

CAPÍTULO 274 – SEGUNDA, 10 DE MARÇO

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

CAPÍTULO 275 – TERÇA, 11 DE MARÇO

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

CAPÍTULO 276 – QUARTA, 12 DE MARÇO

Adurrá revê Neferíades. Judá está pronto para fazer algo que custará uma vida.

CAPÍTULO 277 – QUINTA, 13 DE MARÇO

José fala que algo preocupante está a começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos.

CAPÍTULO 278 – SEXTA, 14 DE MARÇO

José ouve um pedido da mulher. Os irmãos dele desembarcam no Egito

REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 108 – Segunda-feira

Sérgio acompanha Beatriz à delegacia. Eugênia termina o namoro com Topete. Cássio teme que o plano de Bia contra Beatriz dê errado. Maristela e Juliano armam para que Beatriz e Carmem. Eugênia descobre o plano de Alfredo e Jacira. Alfredo demite Topete. Anita começa a trabalhar com Marlene. Ronaldo incentiva Lígia a compor. O delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. Glorinha informa a Beto sobre a possibilidade de Beatriz ser presa. Carmem é avisada sobre o depósito de uma grande quantia em sua conta bancária.



Capítulo 109 – Terça-feira

Carmem decide ir para o Rio de Janeiro. Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem. Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz. A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia. Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente. Clarice visita Beatriz. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela ‘Senhora’ do ar.



Capítulo 110 – Quarta-feira

Onofre retira seu patrocínio da novela. Basílio e Beto se estranham. Beatriz deduz que foi Cássio quem furtou o colar de joias. Topete pede ajuda a Jacira para recuperar seu emprego na TV. Sérgio nega a solução de Bia e Cássio. Cássio é convocado a depor na delegacia. Beto e Basílio confrontam Cássio. Ronaldo desconfia dos ciúmes de Lígia. Cássio ameaça a família Alencar.



Capítulo 111 – Quinta-feira

Maristela garante a Cássio que resolverá a situação do roubo do colar. Anita e Alfredo oferecem um jantar para reunir Marlene e Raimundo. O delegado descobre sobre o depósito na conta bancária de Carmem. Os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai. Teresa e Clarice questionam Lígia sobre Raimundo. Carmem é interrogada na delegacia. Ulisses declara seu amor por Glorinha. Beto apoia Beatriz. Sérgio encerra a transmissão da novela. Beatriz recebe liberdade provisória e deixa a delegacia.



Capítulo 112 – Sexta-feira

Beatriz é apoiada por sua família e amigos. Sérgio afirma a Alfredo que Beatriz precisa de um advogado. Topete vê Eugênia com Reginaldo e se incomoda. Glorinha convida Beatriz para trabalhar em seu salão. Pressionado por Beto, Raimundo demite Bia da agência. Ronaldo beija Bia. Zélia e Basílio planejam acabar com a Juliano e a Perfumaria Carioca. As clientes de Glorinha deixam o salão ao ver Beatriz chegar. Alfredo ajuda Raimundo a mudar seu visual. Vera reúne o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz.



Capítulo 113 – Sábado

Beatriz e Glorinha agradecem o apoio de Vera e das mulheres. Basílio sabota a bebida de Elvira, sob orientação de Zélia. Juliano e Maristela encontram Elvira dormindo em serviço. Raimundo convida Marlene para sair e a pede em namoro. Zélia se oferece para ser secretária de Juliano. Lígia anuncia que fará umshow beneficente para ajudar Beatriz. Beatriz convida Clarice para o show. Glorinha decide ficar com Ulisses. Iolanda sente-se mal.



VOLTA POR CIMA

Capítulo 139 – Segunda-feira

Jão tenta falar com Madalena sobre o relacionamento deles. Nando reclama da implicância de Rosana com o irmão. Gerson abandona Gigi em um confronto com outro contraventor. Joyce confessa para Madalena sua paixão por Sebastian. Bernardo critica Yuki por forjar um romance com Sebastian. Silvia se incomoda ao descobrir que Madalena foi com Jão ao cartório. Rosana confronta Neuza. Nando compra anabolizantes de forma ilícita, sem o conhecimento de Miranda. Silvia vê a troca de olhares entre Madalena e Jão e fica incomodada. Rodolfo se encontra com Ruth. Osmar leva o documento assinado por Violeta para o advogado.



Capítulo 140 – Terça-feira

O advogado explica para Osmar quando ele tomará posse dos bens de Violeta. Madalena sente ao saber que Jão vai comemorar com Silvia sua nova certidão. Ruth e Rodolfo se enfrentam. Gigi conversa com Marco sobre o que Gerson fez contra ele. Rodolfo diz a Marco que se encontrou com Ruth. Joyce se insinua para Sebastian. Silvia confessa a Yuki e Bernardo que se apaixonou por Jão. Cida convida Madalena para ser sua madrinha de casamento. Alberto se muda para o hostel de Tereza e Jayme. Hana insiste que a família de Jin convença o filho a voltar a cantar. Osmar e Tati se impressionam com o valor da conta de Violeta. Marco conhece Ruth. Silvia decide terminar com Jão.



Capítulo 141 – Quarta-feira

Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele. Ruth conta sua história para Marco. Tati se revolta com Violeta por ter se recusado a deixar Osmar devolver o dinheiro para sua família. Sidney convida Jayme para ser padrinho do seu casamento com Cida. Marco enfrenta Gerson. Miranda passa para Nando o contato de um médico e ele fica pensativo. Yuki e Bernardo consolam Silvia. Marco implica com Gigi por não perdoar Belisa. Jin decide retomar a carreira de cantor no Brasil. Osmar pensa na separação de Madalena e Jão. Silvia revela a Madalena que terminou com Jão.



Capítulo 142 – Quinta-feira

Madalena fica tocada com a revelação de Silvia. Tati percebe que Osmar esconde algo. Rosana tenta descobrir com quem Rique está se relacionando. Osmar pergunta quando Cacá contará para Jão que ele não é o pai do filho que ela espera. Alberto encontra Doralice e Madalena. Violeta proíbe Osmar de contar para Jão sobre a paternidade do filho de Cacá. Sebastian posta fotos dele com Yuki, e Jô se preocupa com o irmão. Ruth se intimida com a presença de Gerson. Hana beija Jin, e Tati flagra os dois. Marco não aceita o casamento de Violeta. Osmar procura seu gerente no banco.



Capítulo 143 – Sexta-feira

Osmar faz o pedido de transferência do valor que deve a Doralice. Marco garante a Violeta que Osmar não a ama. Tati expulsa Hana de sua casa, e ela se vangloria para Min-Ji. Edson percebe o encantamento de Alberto ao falar de Doralice. Cida comenta com Sidney sobre a conversa entre Madalena e Silvia. Osmar decide falar com Jão. Yuki e Sebastian ficam juntos na frente de Joyce. Gerson leva Roxelle para jantar. Jão desconfia de um esquema na Viação Estelar. Matias recebe um prêmio para morar fora do país e convida Madalena para ir com ele. Gerson pede novamente Roxelle em casamento.



Capítulo 144 - Sábado

Roxelle aceita se casar com Gerson. Madalena termina seu relacionamento com Matias. Jão descobre uma discrepância na folha de pagamento dos funcionários da viação. Yuki confessa a Silvia que pode estar se envolvendo com Sebastian. Gerson confirma a Marco suas verdadeiras intenções com o seu casamento com Roxelle. Jin conversa com Ha-Yun e Tati sobre sua nova carreira. Zezito mostra para Gerson as fotos de Sebastian com Yuki. Jão se aconselha com um especialista sobre o caso de sua empresa. Osmar transfere o valor que deve a Doralice, e avisa a Madalena que Jão não é o pai do filho que Cacá está esperando.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 157 – Segunda-feira

Molina pede perdão a Luma e tenta convencê-la a ser sua cúmplice contra Mavi e Viola. Iberê é abordado por dois capangas de Molina. Molina garante a Luma que rompeu com Mércia. Marcel e os amigos de Viola desaprovam sua aproximação com Mavi. Lorena não consegue falar com Iberê. Luma acusa Mavi de tê-la traído novamente. Berta deixa sua herança para Henriquinho. Luma encontra o diário de Molina. Magda nomeia seu filho Douglas o novo gerente administrativo do resort. Mércia alerta Molina para não se meter com Luma. Luma entrega o diário para Molina e sela sua parceria com o empresário.



Capítulo 158 – Terça-feira

Molina manda Luma vigiar os passos de Mavi e Mércia. Mavi pede uma chance aos amigos de Viola para se redimir. Daniel fica arrasado ao ver Michele beijando Cristiano. Nahum diz para Mavi que Viola odeia o filho, e fica preocupado ao saber que Iberê está sumido. Depois de receber um poema de Sirlei, Berta decide encontrá-lo na praia. Mércia descobre que Molina se juntou a Luma. Molina diz a Mércia que, se ela devolver o quadro de arte, nada acontecerá com Mavi e Luma. Sirlei conta a Berta que Tomás é filho de Guga. Mavi fica surpreso ao saber por Luma que Iberê descobriu que Molina e Julius Eyer são a mesma pessoa.



Capítulo 159 – Quarta-feira

Mavi não acredita que Molina está vivo. Sirlei alerta Berta para ter cuidado com Ísis. Luma propõe marcar um encontro com Molina para provar a Mavi que o pai está vivo. Nahum ameaça Mércia pelo sumiço de Iberê. Sirlei conta a Evelyn que Berta já sabe que Guga é o pai de Tomás, mas não sabe que foi o marinheiro quem matou Henrique. Berta expulsa Ísis de sua casa. Mavi observa Luma conversando com Molina.



Capítulo 160 – Quinta-feira

Molina garante a Luma que deu dinheiro para Iberê deixar o país. Viola revela a Nahum que a reconciliação com Mavi é um plano para descobrir o assassino de Rudá. Berta se recorda da morte de Henrique e deduz que Guga matou o filho junto de Ísis. Fátima aconselha Berta a ir à polícia. Diana estranha os elogios que Hugo faz a Douglas. Ísis propõe a Leidi sequestrar Berta. Luma declara seu amor por Mavi. Mavi pressiona Mércia sobre tê-lo feito acreditar que havia matado Molina.



Capítulo 161 – Sexta-feira

Mércia nega a Mavi que Molina esteja vivo. Berta faz uma proposta a Leidi. Luma pressente que ela e Mavi podem estar na mira de Molina. Molina ordena que seus capangas levem Mércia para ficar aos cuidados de Maureta. Leidi confirma para Berta que foi Ísis quem mandou matar Henrique. Robson conta a Gael que Fátima saiu com Nahum. Diana e Bruna comentam sobre as atitudes estranhas de Hugo. Mércia aproveita a distração do capanga de Maureta para pegar seu celular e mandar um localizador para Luma. Luma chega ao cativeiro onde está Mércia, que, pressionada pela jovem, acaba revelando que está ali porque escondeu o quadro de arte de Molina.



Capítulo 162 – Sábado

Luma deixa Mércia no cativeiro, sem saber onde o quadro está escondido. Molina fica sabendo por Maureta que Luma esteve com Mércia. Berta não consegue contar a Tomás a verdade sobre a paternidade do neto, e pede ajuda a Fátima. Viola aconselha Daniel a dar um tempo para Michele. Luma implora ajuda a Magda para capturar Molina. Diana fica intrigada com a maneira exagerada com que Hugo trata Douglas. Luma informa ao delegado que Molina vai à agência bancária. Mércia consegue fugir do cativeiro e pede ajuda a Mavi para buscá-la. Molina se aproxima do banco disfarçado de Julius Eyer.