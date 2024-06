Bancos abrem dia 31 de maio 2024? Veja o funcionamento na sexta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na quinta-feira, dia 30 de maio, os fiéis católicos celebram o Corpus Christi. Oficialmente, a data é considerada ponto facultativo pelo Governo Federal. No entanto, em algumas localidades há feriado, como é o caso da cidade de São Paulo e o estado do Maranhão.

Neste período, o funcionamento dos bancos é alterado. Confira mais abaixo.

FERIADO CORPUS CHRISTI

A celebração do Corpus Christi é datada 60 dias após o Domingo de Páscoa. A festa católica faz referência ao momento em que Jesus Cristo teria partilhado o pão e o vinho com os apóstolos durante a última ceia.

Para transformar o ponto facultativo em feriado, o poder municipal ou estadual deverá instituir a folga através de decreto.

Em Pernambuco, o governo do estado transferiu o ponto para o dia 21 de junho, a sexta-feira anterior ao São João.

BANCO ABRE DIA 31 DE MAIO, SEXTA-FEIRA?

A Febraban - Federação Brasileira de Bancos - destaca que os bancos não abrem para operações presenciais no Corpus Christi (Feriado Bancário), dia 30 de maio.

No entanto, as operações serão normalizadas na sexta-feira, dia 31 de maio. O horário de costume é definido por cada instituição.

O órgão também destaca que as contas de consumo (água, energia, telefone) e os carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 31 de maio.

FERIADOS NACIONAIS 2024



O próximo ponto facultativo marca o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Já as próximas datas instituídas como feriado são as seguintes: