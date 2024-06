Bolsa Família junho: pagamento antecipado para meio milhão de famílias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aproximadamente 583 mil famílias poderão sacar o benefício no primeiro dia do repasse

O benefício de transferência de renda federal está sendo repassado neste mês até o dia 31. Mas algumas famílias já desejam saber informações sobre o pagamento do próximo mês de junho.

BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO

No início do mês de maio, o Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento do benefício para cerca de 583 mil famílias.

A ação também é válida para o mês de junho, em todo o Rio Grande do Sul (RS). Ou seja, todas as cidades do estado terão direito à antecipação do pagamento.

Isso porque a antecipação tem duração de 2 meses - neste caso, maio e junho - para os municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública reconhecidos.

Além das incluídas, outras 21.681 famílias afetadas pelas chuvas receberam os valores entre R$ 600 e R$ 700 nesta quarta-feira (29). Elas não estão inscritas no programa, mas cumprem os requisitos.

BOLSA FAMÍLIA JUNHO

O programa do Bolsa Família disponibiliza parcelas mínimas de R$ 600 para todos os inscritos.

Além desta quantia, adicionais de R$ 150 e R$ 50 são repassados a famílias com gestantes, crianças e adolescentes.

No mês de junho, apesar da procura por um aumento, os valores permanecem sem alteração.

A grande novidade é que o Auxílio-Gás voltará a ser repassado no próximo mês, e os inscritos do Bolsa Família têm prioridade na seleção de novas famílias para o programa.

TABELA BOLSA FAMÍLIA 2024

O Auxílio-Gás repassa, a cada dois meses, o valor integral do botijão de gás para famílias inscritas. O pagamento é feito nas mesmas datas do Bolsa Família.

Em meses anteriores, o valor chegou na casa dos R$ 102.

Para receber o benefício, cada membro da família, inscrita no CadÚnico, deve ter renda mensal de até R$ 218. Este processo deverá ser realizado junto ao CRAS do município.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MÊS DE JUNHO

Para as famílias que receberão antecipado, o saque do Bolsa Família poderá ser realizado já no primeiro dia de pagamento (17), independente do NIS da família.

Para os demais beneficiários, o repasse é feito nos últimos 10 dias úteis do mês, nas seguintes datas:

