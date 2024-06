Feriado: Bancos e lotéricas abrem amanhã, 30 de maio, no Corpus Christi?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja se o banco abre dia 30 de maio e detalhes do feriado

Durante esta semana, milhões de brasileiros já buscam informações sobre a possível folga da quinta-feira, 30 de maio.

Contudo, é importante ressaltar que o feriado não é instituído em todos os estados. Naqueles em que há folga, instituições como os bancos e lotéricas têm alterações no horário de funcionamento.

AMANHÃ É FERIADO DE QUÊ, DIA 30 DE MAIO 2024?

Como foi citado, o dia 30 de maio não é considerado feriado em todas as unidades federativas do Brasil. A data marca o Dia de Corpus Christi como ponto facultativo no calendário.

No feriado, a folga do trabalhador é obrigatória. Entretanto, caso a atividade se mantenha, a remuneração deverá ser dobrada.

Já no caso de ponto facultativo, empresas e instituições decidem acerca do expediente, mas os funcionários públicos têm folga.

CORPUS CHRISTI

A celebração do Dia de Corpus Christi é referente à festa religiosa da Igreja Católica, instituída 60 dias após o Domingo de Páscoa.

O momento relembrado faz alusão ao episódio em que Jesus Cristo teria partilhado o pão e o vinho com os apóstolos durante a sua última ceia, antes da crucificação.

A contagem para a data também pode ser realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-Feira Santa.

CORPUS CRHISTI É FERIADO NACIONAL?

Corpus Christi não é considerado feriado nacional. O Governo Federal institui a data como ponto facultativo.

Em 2024, a sexta-feira, dia 31 de maio, também será de ponto facultativo na Administração Pública Federal. O anúncio foi feito no dia 22 de maio.

O QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO DE CORPUS CHRISTI?

Nas localidades onde há feriado, apenas os serviços essenciais funcionam. Por outro lado, o comércio e shoppings têm alteração no funcionamento e podem operar de maneira facultativa.

Em Pernambuco, o governo anunciou a transferência do ponto facultativo do dia 30 de maio para o dia 21 de junho.

Com a alteração, o comércio funcionará sem mudanças, conforme informou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

BANCO ABRE DIA 30 DE MAIO?



Os bancos não estarão abertos para o atendimento presencial ao público no dia 30 de maio, quinta-feira, feriado de Corpus Christi.

No dia, as compensações bancárias, incluindo TED, não serão efetivadas. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Isso porque o Corpus Christi é considerado feriado bancário pela Febraban, a Federação Brasileira de Bancos.

BANCO ABRE DIA 31 DE MAIO 2024?

Na sexta-feira, 31 de maio, o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

LOTÉRICA

Esta reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Lotéricos de Pernambuco (Selepe) e aguarda retorno sobre o funcionamento das casas lotéricas na quinta-feira, dia 30 de maio.

Entretanto, a Caixa Econômica informa que as lotéricas costumam seguir o horário comercial, permanecendo de portas fechadas nos locais onde há feriado.