Tabela Bolsa Família 2024: reveladas datas e parcelas de junho

O Bolsa Família é depositado nos últimos 10 dias úteis do mês para as famílias inscritas no programa. Até a sexta-feira (31), a Caixa Econômica Federal realiza o repasse do mês de maio.

Todos os beneficiários recebem o mínimo de R$ 600. Já as famílias mais numerosas têm acesso a adicionais de R$ 50 e R$ 150, a depender se há gestante e da idade da criança ou do adolescente.

No Bolsa Família de junho, parte dos beneficiários terão direito a um valor adicional, desde que estejam cadastrados também em outro benefício: o Auxílio Gás.

A Caixa também realiza o pagamento do Auxílio a cada dois meses, junto com o Bolsa Família, com o valor integral do botijão de gás de 13kg.

Em fevereiro, parcelas de R$ 102 chegaram a mais de 5 milhões de famílias, conforme indicou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

BOLSA FAMÍLIA JUNHO

Neste mês de maio, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) divulgou um informe.

O documento revela que aproximadamente 68 mil famílias enfrentam uma suspensão do benefício por não cumprirem com as regras da educação para os pequenos.

Nesta situação, as parcelas param de ser depositadas por 2 meses. Sendo assim, os beneficiários da lista não terão direito à parcela do Bolsa Família de junho, nem de maio.

O repasse volta a ser normalizado apenas no mês de julho, se a pendência for solucionada.

QUAL O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA?

Desde 2023, o programa realiza o pagamento fixo de R$ 600 todos os meses. Além desta quantia, há adicionais de:

R$ 150 - para crianças de até 6 anos

- para crianças de até 6 anos R$ 50 - para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e gestantes

Para aquelas inscritas no Auxílio-Gás, o depósito de aproximadamente R$ 102 será realizado junto com a parcela do Bolsa Família, ultrapassando a casa dos R$ 700.

CONSULTAR BOLSA FAMÍLIA PELO CPF

Para saber maiores detalhes do pagamento, acesse o aplicativo Bolsa Família, no celular ou tablet. Ao realizar o login, basta utilizar o CPF e a senha.

Outra opção para a consulta do benefício são:

telefone 121 - o Disque Social do Ministério do Desenvolvimento Social . O atendimento é disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h



- . O atendimento é disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h telefone 111 - da Caixa

COMO DESBLOQUEAR O BOLSA FAMÍLIA?

O documento do MDS também revela que mais de 67 mil famílias estão com o pagamento bloqueado em maio.

Caso o problema seja solucionado, o beneficiário poderá sacar o dinheiro no próximo mês.

Para resolver as pendências e desbloquear o Bolsa Família, o responsável familiar deverá se dirigir ao CRAS do município.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024

Confira as datas do mês de junho: