Bolsa Família antecipado junho: saiba quem irá receber antes

Veja detalhes da antecipação do benefício no mês de junho

O Bolsa Família, o maior benefício de transferência de renda federal, será repassado no mês de junho para mais de 20 milhões de famílias.

Como de costume, o calendário de pagamento é estabelecido nos últimos 10 dias úteis do mês. Contudo, alguns beneficiários terão acesso ao dinheiro já no primeiro dia do depósito, independente do NIS (Número de Inscrição Social) do responsável familiar.

BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO

No início do mês de maio, o Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento do benefício para cerca de 583 mil famílias do Rio Grande do Sul (RS).

A ação também é válida para o mês de junho. Ou seja, todas as cidades do estado terão direito à antecipação do pagamento, que dura 2 meses.

Os municípios atendidos são aqueles em situação de emergência ou em estado de calamidade pública reconhecidos.

Além das incluídas, o Governo Federal adicionou mais de 21 mil famílias afetadas pelas chuvas na folha de pagamento. Elas receberam os valores entre R$ 600 e R$ 700.

BOLSA FAMÍLIA JUNHO

O programa do Bolsa Família 2024 disponibiliza parcelas mínimas de R$ 600 para todos os inscritos.

Além desta quantia, adicionais de R$ 150 e R$ 50 são liberados a famílias com gestantes, crianças e adolescentes.

No mês de junho, o Auxílio-Gás voltará a ser repassado, e os inscritos em ambos os programas recebem os valores nas mesmas datas, através da Caixa Econômica Federal.

TABELA DO BOLSA FAMÍLIA 2024

A cada dois meses, o Auxílio-Gás paga o valor integral do botijão de gás para as famílias inscritas, nas mesmas datas do Bolsa Família.

Em meses anteriores, o valor chegou na casa dos R$ 102.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA JUNHO 2024

Para as famílias que receberão antecipado, o saque do Bolsa Família poderá ser realizado já no primeiro dia de pagamento, dia 17 de junho, independente do NIS da família.

Os demais seguem o calendário escalonado nos últimos 10 dias úteis do mês, nas seguintes datas: