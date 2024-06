Calendário do PIS 2024: abono não será pago a estes trabalhadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira detalhes sobre o pagamento do benefício

O PIS Pasep é pago em seis lotes em 2024. Ao todo, mais de 24,5 milhões de trabalhadores, do setor privado e público, têm direito ao repasse.

Conforme anunciou o Governo Federal em dezembro de 2023, todos os profissionais irão receber o abono seguindo um critério único, o mês de nascimento.

Contudo, é preciso seguir os critérios determinados pelo Governo para receber os valores do abono salarial.

A seguir, veja maiores detalhes sobre o repasse do PIS 2024.

QUAL O VALOR DO PIS 2024?



A parcela a ser depositada é determinada por dois fatores: o tempo de serviço e o salário mínimo do ano vigente. Cada mês trabalhado em 2022 equivale a uma parcela de R$ 118 (1/12 do salário de R$ 1.412):

R$ 118,00 - 1 mês;



R$ 235,00 - 2 meses;



R$ 353,00 - 3 meses;



R$ 471,00 - 4 meses;



R$ 588,00- 5 meses;



R$ 706,00 - 6 meses;



R$ 824,00 - 7 meses;



R$ 941,00 - 8 meses;



R$ 1.059,00 - 9 meses;



R$ 1.177,00 - 10 meses;



R$ 1.294,00 - 11 meses;



R$ 1.412,00 - 12 meses.

É válido ressaltar que o valor máximo não ultrapassa a parcela de R$ 1.412 - paga em referência a 12 meses trabalhados.

Em junho, um novo lote será liberado aos inscritos nascidos em julho e agosto.

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2024?

O PIS é pago neste ano aos cidadãos que exerceram atividade com carteira assinada para Pessoa Jurídica por, pelo menos, 30 dias em 2022 - consecutivos ou não.

Além disso, para receber o abono, o inscrito deve ter recebido até dois salários mínimos no ano em questão (R$ 2.640) e manter os dados atualizados na RAIS/eSocial até uma data específica.

Caso a atualização não seja realizada, o trabalhador corre o risco de perder o abono.

Por outro lado, quem não irá receber o PIS são os cidadãos empregados por Pessoa Física. Nesta lista, enquadram-se empregados domésticos e os trabalhadores rurais e urbanos (que não foram contratados por empresas).

COMO CONSULTAR O PIS?

A consulta do PIS Pasep 2024 segue disponível desde o mês de fevereiro no Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para os sistemas Android e IOS, e o Portal www.gov.br.

Já a consulta do PIS pode ser realizada através de canais específicos pelos trabalhadores privados:

Aplicativo CAIXA Tem



Aplicativo CAIXA Trabalhador



Portal Cidadão



Atendimento CAIXA ao Cidadão - 0800 726 0207.

CALENDÁRIO DO PIS 2024

O pagamento do abono salarial representa um desembolso total de R$ 23,9 bilhões para os cofres públicos.

A Caixa Econômica é responsável pelo pagamento do PIS para trabalhadores privados, e o Banco do Brasil, pelo do Pasep - destinado a funcionários públicos.

Confira o Calendário PIS 2024: