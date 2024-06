Tabela Bolsa Família 2024: saiba quem recebe o benefício antecipado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho será disponibilizado em breve para mais de 20 milhões de famílias em todo o Brasil.

Neste período, diversos beneficiários terão a oportunidade de sacar o abono salarial de forma antecipada.

É importante destacar que o benefício é distribuído nos últimos dez dias úteis de cada mês. Além disso, o calendário de pagamento segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), que varia de 1 a 0.

Veja a seguir mais detalhes sobre o pagamento do Bolsa Família em junho.

Calendário Bolsa Família junho

Neste mês, a liberação das parcelas do programa Bolsa Família será realizada de forma diferenciada para alguns beneficiários.

Devido às fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, provocando uma grave situação de calamidade, os beneficiários residentes no estado poderão sacar suas parcelas no dia 17.

O saque será permitido independentemente do dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Confira as datas de pagamento abaixo.

Datas de pagamento do Bolsa Família junho

NIS final 1: 17 de junho (antecipação para famílias em municípios em situação de calamidade)



NIS final 2: 18 de junho



NIS final 3: 19 de junho



NIS final 4: 20 de junho



NIS final 5: 21 de junho



NIS final 6: 24 de junho (antecipado para sábado, 22 de junho)



NIS final 7: 25 de junho



NIS final 8: 26 de junho



NIS final 9: 27 de junho



NIS final 0: 28 de junho

Valores do Bolsa Família

O valor mínimo das parcelas continua sendo de R$ 600. No entanto, é possível aumentar este valor com adicionais. São eles: