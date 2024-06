Lotofácil de hoje (10/06); Resultado desta segunda-feira, concurso 3125

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta segunda-feira (10), a partir das 20h, serão sorteados os 15 números campeões para o concurso de nº 3125 da Lotofácil.

O prêmio está acumulado e prevê ganhos de R$4,5 milhões ao vencedor.

Números do sorteio da Lotofácil de hoje (08/06)

Os números da Lotofácil 3125: 10-21-20-24-03-17-06-09-16-19-14-13-05-18-12.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo no canal da Caixa no Youtube, ou pelo Facebook das Loterias Caixa, e é realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, nº 750 em São Paulo, capital.

Leia também: Tele Sena de hoje 09/06: veja o resultado do 3º sorteio da Tele Sena São João 2024

Como apostar na Lotofácil?

Como diz o próprio nome, essa é a loteria mais fácil da Caixa. No total, são 25 números na cartilha e o participante pode escolher de 15 a 20 números.

Quem conseguir bater os 15 números selecionados, ganha.

A aposta mínima de 15 algarismos custa R$3,00 e pode ser feita pelo site das Loterias Caixa, ou na lotérica mais próxima.