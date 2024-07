Décimo terceiro do Bolsa Família: pagamento confirmado em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família: foi confirmado que o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família 2024 será feito no próximo mês de agosto.

Essa parcela extra proporcionará um alívio financeiro importante para as famílias inscritas no programa.

O governo de Pernambuco, através da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, anunciou nas redes sociais que o investimento foi ampliado pelo Programa Pernambuco Sem Fome.

O décimo terceiro do Bolsa Família garantirá uma parcela extra de R$ 150 aos beneficiários do estado.

Em 2024, aproximadamente 1.077.294 famílias serão contempladas com essa ação.

Décimo terceiro do Bolsa Família Pernambuco 2024

O décimo terceiro do Bolsa Família em Pernambuco será pago em agosto, seguindo o calendário de pagamentos do programa social.

O recurso será disponibilizado pelo governo estadual no dia 30 de julho, e a Caixa Econômica Federal fará o repasse da parcela de R$ 150 conforme o calendário:

NIS final 1: 19 de agosto;



NIS final 2: 20 de agosto;



NIS final 3: 21 de agosto;



NIS final 4: 22 de agosto;



NIS final 5: 23 de agosto;



NIS final 6: 26 de agosto;



NIS final 7: 27 de agosto;



NIS final 8: 28 de agosto;



NIS final 9: 29 de agosto;



NIS final 0: 30 de agosto.



Quem tem direito ao décimo terceiro do Bolsa Família 2024 em Pernambuco?

Todos os beneficiários inscritos no programa que tenham recebido o Bolsa Família por um período mínimo de seis meses ao longo de 2023 , seja de forma intercalada ou consecutiva, terão direito ao décimo terceiro.

por um , seja de forma intercalada ou consecutiva, terão direito ao décimo terceiro. Para ser elegível, a família deve estar devidamente cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com informações atualizadas e cumprir as seguintes premissas:

A renda mensal por pessoa na família não deve ultrapassar R$ 218.



Como receber o décimo terceiro do Bolsa Família em Pernambuco?

Para receber o décimo terceiro, basta que as famílias sejam beneficiárias do Bolsa Família e estejam em conformidade com as exigências do programa federal. Não é necessário realizar cadastro ou adesão adicional.

Essa medida visa oferecer um suporte financeiro adicional às famílias em situação de vulnerabilidade, ajudando a enfrentar as despesas extras que surgem no dia a dia.