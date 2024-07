Mega Sena de hoje (10/07); veja resultado do concurso 2647

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Devido a mudança no calendário da Caixa, a Mega-Sena 2747, que aconteceria nesta terça (09), passou para quarta, dia 10; confira os números premiados

Para encaixar as loterias no seu devido eixo, a Caixa precisou fazer uma pequena alteração no calendário da Mega Sena nesta semana.

O concurso 2647, nas condições normais, teria sido realizado ontem, terça-feira, dia 9.

Porém, a edição precisou ser adiada para quarta-feira, excepcionalmente nesta semana.

A Mega Sena 2647 está com premiação acumulada. São estimados R$ 9 milhões em prêmios para a faixa principal.

Você pode apostar na Mega-Sena sem sair de casa, por meio da Loteria Online, ou indo até uma lotérica física da Caixa.

Resultado da Mega Sena 2647

14-17-24-28-36-45.

Para acompanhar ao vivo o sorteio dos números do concurso 2647, basta acessar o Youtube da Caixa, ou o Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões têm início a partir das 20h, no horário de Brasília.

Por que a Mega Sena não aconteceu nesta terça-feira (09)?

De acordo com a assessoria de imprensa da Caixa, o calendário da Mega precisou ser ajustado para encaixar a Mega Sena da Virada.

A edição especial do final de ano é sempre realizada em um concurso de final 0.

Para isso, alguma semana precisaria ter dois concursos, ao invés de três, como é o usual. E esta foi a semana escolhida.

Devido a esta mudança, a edição que seria realizada nesta quinta-feira foi cancelada.

Assim, após o concurso de hoje, a próxima edição, de nº 2648, será a do sábado, que seguirá o funcionamento normal.

Como jogar na Mega Sena?

Entre as 60 opções disponíveis nos jogos, os jogadores podem selecionar de seis a doze dezenas para tentar a sorte.

A aposta mínima, que permite a escolha de seis números, tem um custo de R$ 5,00.

À medida que aumenta o número de números marcados, crescem também as chances de vitória.

Por outro lado, o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de números selecionados.

Além disso, a Caixa oferece outras duas modalidades para jogar na Mega: a Teimosinha e a Surpresinha.

Elas funcionam muito bem para os indecisos, apressados ou para aqueles que preferem jogar sempre nas mesmas dezenas.

Muitos jogadores também escolhem as apostas coletivas, conhecidas como “Bolões”, para aumentar suas chances de ganhar.

Neste formato, é possível participar em grupos de até 100 pessoas.

Resultado da Mega Sena anterior (concurso 2646)

A edição passada foi realizada no último sábado (06) e não teve vencedores para o primeiro prêmio.

A Mega Sena 2646 teve como resultado os números: 22-27-30-43-51-56.

Mega-Sena: como funciona a loteria mais famosa do Brasil?