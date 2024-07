Mega Sena desta quinta-feira (11/07); haverá sorteio hoje? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Mega Sena sofreu alterações no seu calendário nesta semana; confira se a edição desta quinta-feira seguirá normalmente sua cronologia

Os apostadores mais fiéis já estão acostumados com as triplas edições semanais da Mega Sena.

Os sorteios, que ocorrem nas terças, quintas e sábados, são alguns dos mais procurados entre os jogos da Caixa.

Excepcionalmente nesta semana, o calendário desta loteria precisou ser alterado e serão realizadas apenas duas edições, ao invés de três.

Uma delas aconteceu ontem, quarta-feira (10), substituindo a edição de terça.

A próxima acontecerá normalmente no sábado, seguindo os mesmos horários e moldes.

Portanto, a Mega Sena desta quinta-feira está cancelada.

Resultado da Mega Sena 2748



O sorteio desta edição acontecerá apenas no sábado, visto que esta quinta-feira não será contemplada por uma edição, como normalmente acontece.

Por que não teve Mega Sena nem terça, nem quinta-feira?

A mudança no calendário dessa loteria se deu devido à uma dinâmica da Mega Sena da Virada.

As edições especiais do final do ano são, necessariamente, realizadas em um concurso de final 0.

Para que a Mega da Virada 2025 ficasse devidamente encaixada no cronograma, alguma semana precisaria ter apenas duas edições.

A semana atual foi a escolhida para fazer o ajuste.

Ao invés de uma edição na terça e outra na quinta, a Caixa optou por realizar apenas uma na quarta-feira.

