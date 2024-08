Quina 6490 de hoje, quinta-feira (25/07); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após segundo acúmulo consecutivo, premiação do concurso 6490 da Quina chega a R$ 2 milhões; confira os números sorteados e como assistir ao sorteio

Não é de hoje que a Quina está entre as loterias mais populares da Caixa.

O baixo valor da aposta mínima, de R$ 2,50, somado ao bom valor das premiações acumuladas, explicam este fato.

Nesta quinta-feira (25), a Quina de hoje têm premiação acumulada e promete entregar cerca de R$ 2 milhões aos seus vencedores.

O sorteio do concurso 6490 acontece a partir das 20h, no horário de Brasília e conta com transmissões ao vivo.

Para concorrer, os jogadores podem apostar por meio da Loteria Online da Caixa, ou das lotéricas física.

Resultado da Quina desta quinta-feira (dia 25 de julho)

24-03-02-27-33.

Os participantes podem acompanhar o sorteio ao vivo a partir das 20h.

As transmissões são realizadas pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook.

Em quais dias têm Quina?

A Quina é uma das únicas loterias da Caixa realizada quase todos os dias.

Os concursos regulares desta modalidade acontecem de segunda a sábado, com início a partir das 20h.

Como jogar na Quina?

Para concorrer aos valiosos prêmios da Quina, os apostadores devem escolher entre 5 e 15 dezenas, dentre as 80 disponíveis.

As chances de ganhar e o preço das apostas aumentam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

A aposta mínima, custa apenas R$ 2,50, o que torna a Quina uma das loterias mais acessíveis da Caixa.

A aposta mais completa, de 15 dezenas, custa o total de R$ R$7.507,50.

No fechamento de cada edição, a Caixa realiza o sorteio de cinco dezenas premiadas e quem as tiver marcado, leva o prêmio principal.

A partir de dois acertos, porém, também são previstos prêmios em dinheiro.

Os jogadores também podem escolher entre os modos alternativos oferecidos pela Caixa: Bolão, Teimosinha e Surpresinha.

O Bolão é o único que realmente aumenta as chances de ganhar.

Trata-se de uma aposta em grupo, onde várias pessoas fazem suas apostas em nome do coletivo.

Se algum dos participantes acertar os números sorteados, o prêmio é dividido igualmente entre todos os membros do grupo.

A Teimosinha é ideal para quem prefere jogar sempre com os mesmos números.

Esse modo permite que os jogadores participem dos próximos concursos com as mesmas dezenas escolhidas.

Por fim, a Surpresinha é muito útil para quem é apressado ou indeciso.

Escolhendo essa opção, os números serão selecionados aleatoriamente pelo sistema da lotérica.

Para mais informações sobre como funcionam a Teimosinha e a Surpresinha, acesse um guia completo clicando aqui.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro