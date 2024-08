Como jogar na Lotofácil da Independência? Confira e veja dicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Caixa já iniciou as vendas da edição especial anual da Lotofácil; entenda como realizar uma aposta e como aumentar as chances de vitória nesta loteria

Nesta segunda-feira (29/07), a Caixa Econômica Federal passou a comercializar os bilhetes da Lotofácil da Independência 2024.

O concurso fundado em 2012 promete premiação superior a R$ 200 milhões e já tem data e hora para acontecer.

O sorteio das dezenas milionárias acontece no dia 9 de setembro, a partir das 20h.

Como apostar na Lotofácil da Independência?

Para aqueles já mais habituados com o modo de jogo tradicional da Lotofácil, não há segredo sobre como funciona a edição especial.

Assim como nos concursos regulares, na Lotofácil da Independência, os apostadores devem escolher de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis na cartilha.

Ao final da edição, são sorteados 15 números vencedores e, quem tiver marcado todos, leva a premiação principal.

Esta edição especial é não acumulativa. Isso significa que, caso ninguém acerte os 15 números sorteados, o prêmio principal é distribuído entre os acertadores de 14 dezenas.

Isto porém, nunca aconteceu desde que a Lotofácil da Independência foi lançada.

Aliás, em toda a história, foram 12 edições e 516 vencedores ao todo, o que representa uma média de 43 vencedores por concurso.

Para realizar uma aposta nesta loteria, os interessados podem acessar a Loteria Online da Caixa, ou jogar por meio de uma lotérica física.

A aposta mínima, de quinze dezenas, custa R$ 15,00.

Como elevar as chances de vitória na Lotofácil?

Os métodos mais comuns para aumentar as chances de ganhar nessa loteria são o Bolão e as apostas com mais números.

Os bolões são apostas realizadas em grupo, onde até 100 pessoas podem fazer um jogo cada.

Nesse formato, as chances de vitória aumentam, pois são realizadas mais combinações numéricas.

Se alguém acertar as cinco dezenas, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes.

Quanto às apostas com mais dezenas selecionadas, aplica-se o ditado: quanto mais números, maiores as chances de ganhar.

Esse princípio é verdadeiro; no entanto, o contraponto é que, quanto mais números selecionados em uma única aposta, maior será o custo.

Ainda assim, as probabilidades de ganhar aumentam significativamente à medida que mais dezenas são adicionadas ao jogo.

Recomendações e advertências

A Lotofácil da Independência é um jogo que depende unicamente de sorte.

Isso significa que, mesmo que seja gasta uma grande quantia em apostas, não há nenhuma garantia de retornos lucrativos.

Diante disso, recomendamos não gastar uma quantia que comprometa seu orçamento familiar de forma significativa.