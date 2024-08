Lotofácil 3168 de hoje, terça-feira (30/07); confira o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa anuncia hoje o resultado do concurso 3168 da Lotofácil; na edição passada, quatro apostas vencedoras dividiram o prêmio estimado em R$ 4 mi

A semana foi aberta em grande estilo para os jogadores da Lotofácil.

Nesta segunda, quatro apostas vencedoras levaram para casa o prêmio de R$ 895.320,00 cada, na edição acumulada do concurso 3167.

No mesmo dia, foi dado início às vendas para a Lotofácil da Independência, edição especial promovida anualmente pela Caixa.

Nesta terça-feira (30), são estimados R$ 1.7 milhão em prêmios para os ganhadores do concurso 3168.

Os números da Lotofácil de hoje serão sorteados a partir das 20h, com transmissões ao vivo.

Para jogar, os interessados podem apostar por meio da Loteria Online da Caixa, ou das lotéricas físicas.

Resultado da Lotofácil de hoje (terça, dia 30 de julho)

18-12-03-16-24-01-09-15-10-20-19-02-23-14-08.

Para acompanhar ao vivo o sorteio da Lotofácil desta terça, os interessados podem acessar o canal da Caixa no Youtube ou o Facebook das Loterias Caixa.

As transmissões em ambos os canais oficiais começam a partir das 20h.

Em quais dias têm Lotofácil?

As edições regulares deste concurso são realizadas semanalmente, a partir das 20h, todos os dias, exceto no domingo.

Somente a Lotofácil e a Quina são as únicas que possuem edições quase diárias, de segunda a sábado.

Como jogar na Lotofácil?

Cada jogador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante desta loteria.

Quanto mais números selecionados, maiores são as chances de ganhar, porém, o custo da aposta aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.

Nos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal, são sorteadas 15 dezenas vencedoras.

Quem marcar pelo menos 11 dessas dezenas recebe uma premiação, sendo que a faixa principal é concedida àqueles que acertarem todos os 15 números sorteados.

A aposta mínima custa R$ 3,00 e permite a escolha de 15 dezenas. Por outro lado, a aposta mais completa, com 20 números, tem um custo total de R$ 46.512,00.

Teimosinha e Surpresinha na Lotofácil

A Caixa oferece algumas opções alternativas de jogo, como a Teimosinha e a Surpresinha.

Com a Teimosinha, o apostador pode repetir as mesmas dezenas nos concursos seguintes. Essa opção é ideal para quem aposta regularmente com os mesmos números.

A Surpresinha, por sua vez, permite que o sistema da lotérica selecione aleatoriamente os números para a aposta.

Esse método é útil para quem está com pouco tempo para apostar ou está indeciso sobre quais números escolher.

Como jogar no Bolão da Lotofácil?

O Bolão é uma alternativa de aposta que realmente aumenta as chances de vitória.

Isso ocorre porque os bolões são apostas em grupo, onde os apostadores fazem seus jogos, mas em nome de um “jogo único”.

Cada jogador faz sequências numéricas diferentes, o que aumenta as chances de ganhar conforme o número de participantes do Bolão.

Quanto mais jogadores, mais jogos, e quanto mais jogos, maiores são as chances de ganhar.

Se algum dos jogadores acertar as 15 dezenas sorteadas, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes da aposta coletiva.

LOTOFÁCIL: aprenda a JOGAR e as chances de GANHAR na loteria