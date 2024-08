Mega Sena 2755 de hoje com prêmio de 100 milhões; confira o resultado desta terça-feira (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa realiza nesta terça (30/07) o sorteio de edição milionária da Mega Sena; a loteria está acumulada e abre a semana com prêmio de R$ 100 milhões

A Mega Sena é a principal loteria da Caixa e não à toa!

As generosas premiações, principalmente acumuladas, é o principal fator da popularidade da Mega.

Nesta terça-feira (30), são R$ 100 milhões estimados em prêmios para os vencedores do concurso 2755.

Os números da Mega Sena de hoje são sorteados hoje, a partir da 20h, com transmissões ao vivo.

Para concorrer à bolada, os interessados podem apostar por meio das lotéricas físicas ou da Loteria Online da Caixa.

O prazo final para realizar um jogo é até às 19h.

Resultado da Mega Sena desta terça (dia 30 de julho)

58-07-17-33-41-13.



A Caixa disponibiliza transmissões ao vivo do sorteio por meio dos seus canais oficiais no Youtube e no Facebook.

Os interessados podem acompanhar, em qualquer um dos canais, a partir das 20h.

Como jogar na Mega Sena?

Cada bilhete da Mega Sena possibilita a seleção de até 60 números.

Os participantes podem optar por escolher entre seis e 12 números em cada bilhete.

Durante o sorteio, seis números são selecionados aleatoriamente como ganhadores.

Os jogadores recebem uma premiação ao acertar pelo menos três dos números sorteados.

Os valores dos prêmios aumentam de acordo com o número de acertos realizados.

A maior premiação é destinada aos que acertarem todas as seis dezenas sorteadas.

Sugestões e cuidados



A Mega Sena, como toda loteria, baseia-se na sorte.

Isso indica que, mesmo com um investimento considerável, não há certeza de ganhos financeiros.

Por isso, é recomendável não desembolsar um valor que possa impactar consideravelmente suas finanças familiares.

Mega-Sena: como funciona a loteria mais famosa do Brasil?