Dia 5 de agosto é feriado na Paraíba? Confira

Após anos de resistência dos povos originários, no dia 5 de agosto de 1585, foi fundada a cidade de Nossa Senhora das Neves, no litoral paraibano.

Anos mais tarde, essa cidade passou a se chamar João Pessoa, atual capital do estado.



Assim, a data de 5 de agosto é marcada pelo aniversário de João Pessoa, que completa 440 anos nesta segunda-feira, sendo decretado feriado no estado.

O feriado estadual foi estabelecido inicialmente em 1967 através da Lei nº 3.489 e posteriormente confirmado em 2015 pela Lei Estadual nº 10.601/2015 como a Data Magna do Estado da Paraíba.

A bandeira da Paraíba continha “5 de agosto de 1585” escrito no centro do brasão até o ano de 1930, quando a Assembleia Legislativa aprovou a bandeira atual, de cores vermelha e preta, com a palavra “NEGO” (no sentido de negar).

Por que tem escrito “NEGO” na bandeira da Paraíba?

No ano de 1930, o então governador da Paraíba e candidato à vice-presidência da República, João Pessoa, foi assassinado no Recife.

Na época, vigia no país a política do “café com leite”, na qual os estados de São Paulo e Minas Gerais se revezavam na escolha do presidente do Brasil.

O político paraibano se posicionava na oposição deste modelo de governança. O “NEGO” da bandeira vem do fato de ele “negar” a candidatura de Júlio Prestes, oriunda da contestada política dual de alternância no poder.

A cor preta, que compreende um terço da bandeira, representa o luto pela morte do então governador.

Já a cor vermelha, que ocupa os dois terços restantes, representam o partido da Aliança Liberal, do qual João Pessoa fazia parte.

Segunda-feira é feriado na Paraíba?

Sim! O dia 5 de agosto marca a Data Magna do estado e o dia da fundação da cidade de João Pessoa.

Por lei, desde 1967, a data é considerada feriado estadual.