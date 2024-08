Quina 6513 desta quarta-feira (21/08) oferece prêmio acumulado em mais de R$ 2 milhões; confira como jogar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como ninguém ganhou o prêmio da Quina nesta semana, o Concurso 6513 ficou com premiação acumulada; veja o valor do prêmio e como apostar

A Quina é a 4ª loteria mais difícil da Caixa.

Não à toa, são três edições acumuladas em sequência, deixando o prêmio da Quina de hoje em R$ 2.1 milhões.

Os números do Concurso 6513 são sorteados hoje (21), a partir das 20h.

Para realizar um jogo, os interessados devem acessar a Loteria Online da Caixa, ou ir até a lotérica física de sua preferência.

Como jogar na Quina?

Para jogar na Quina, os participantes escolhem de 5 a 15 números entre os 60 disponíveis, na esperança de ganhar.

Em cada sorteio, a Caixa seleciona cinco números vencedores.

O prêmio principal vai para quem acerta todos os cinco números sorteados.

Além disso, há prêmios para quem acerta pelo menos dois números, com valores que aumentam conforme o número de acertos.

Bolão na Quina

O Bolão é uma estratégia popular para aumentar as chances de ganhar sem gastar muito.

Esse método funciona coletivamente: cada pessoa faz sua aposta e todas são agrupadas em uma única.

Dessa forma, você concorre não apenas com seus números, mas também com os de todos no Bolão.

Se algum participante ganhar, o prêmio é dividido entre todos que contribuíram para a aposta coletiva.

Teimosinha e Surpresinha

A Teimosinha e a Surpresinha são duas opções práticas para quem joga na loteria.

A Teimosinha é ideal para quem usa sempre os mesmos números. Ela permite que os números escolhidos pelo apostador sejam repetidos automaticamente nos próximos 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios.

Já a Surpresinha é para quem prefere não escolher os números. Esse método seleciona aleatoriamente os números para o apostador, eliminando a necessidade de escolha manual.

Confira como apostar na Quina e como retirar o dinheiro