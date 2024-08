Veja o resultado da Lotomania 2665 desta sexta-feira (23) com prêmio de mais de R$ 5 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acumulada há sete sorteios seguidos, a premiação da Lotomania de hoje (23/08) alcança um montante considerável; veja o valor do prêmio e o resultado

A Caixa sorteia nesta sexta, a partir das 20h, as vinte dezenas milionárias da Lotomania de hoje.

O concurso 2664 desta sexta sucede uma sequência de sete acúmulos consecutivos.

O jejum fez com que o valor do prêmio ficasse amontado em R$ 5.2 milhões.

O sorteio das vinte dezenas premiadas acontece hoje, a partir das 20h, e será transmitido ao vivo pela Caixa. Veja neste artigo onde assistir.

Resultado da Lotomania de hoje (sexta-feira, dia 23 de agosto)

19-36-57-09-35-78-12-89-23-72-69-17-51-50-94-03-67-53-25-22.



Onde assistir o sorteio da Lotomania?

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo por meio dos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

As duas transmissões têm início a partir das 20h.

Em quais dias acontece a Lotomania?

Os concursos regulares desta modalidade são realizados semanalmente, às quartas e sábados, com sorteios a partir das 20h.

Como concorrer?

A Lotomania é a loteria mais democrática da Caixa.

Isto porque só há um modo de apostar na Lotomania. As apostas dão direito à escolha de 50 dezenas dentre as 100 disponíveis, pagando apelas R$ 3,00.

Não há como escolher nem mais, nem menos do que 50 números. Isso faz com que as chances sejam iguais para cada aposta realizada

.LOTOMANIA: saiba COMO JOGAR e as chances de GANHAR na loteria