Lotofácil da Independência 2024: vendas exclusivas começam neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Agora, mais do que nunca, as corridas pelo prêmio da Lotofácil da Independência 2024 vão se acirrar.

O prêmio estimado para a edição deste ano é de R$ 200 milhões, o que deve vir a ser o maior valor da história para esta modalidade.

As vendas dos bilhetes dessa loteria tiveram início em 29 de julho, e os jogos vinham sendo comercializados enquanto continuavam as edições regulares da Lotofácil.

A partir deste sábado (24) até o dia do sorteio, que acontece no dia 9 de setembro, as vendas dos concursos diários serão pausadas e a Lotofácil da Independência passará a ser vendida de modo exclusivo.

Os interessados podem realizar suas apostas para o concurso especial por meio da Loteria Online da Caixa, ou da lotérica física de sua preferência.

Lotofácil da Independência 2024

Este concurso especial é realizado anualmente em uma data próxima ao 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil.

A edição comemorativa quebra recordes de premiação há seis anos consecutivos e em 2024 não deve ser diferente.

A premiação estimada em R$ 200 milhões tem tudo para se tornar a maior da história do concurso.

Maior premiação da história

O maior prêmio da Lotofácil da Independência aconteceu em 2023, quando 65 apostas acertaram os 15 números, dividindo igualmente o prêmio de R$ 192 milhões.

Na ocasião, cada bilhete premiado arrecadou R$ 2.955.552,72.

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência?

O sorteio será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 20h.