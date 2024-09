Prêmio da Quina 6518 desta terça (27) ultrapassa R$ 13 milhões; veja o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira os números sorteados do concurso 6518 da Quina com premiação acumulada em valor milionário; saiba como assistir o sorteio ao vivo

Após a última edição da Quina não contemplar vencedores, formam-se sete concursos consecutivos com premiação acumulada.

Fruto deste longo jejum, a Quina desta terça-feira oferece premiação de R$ 13.5 milhões no concurso 6518.

O sorteio acontece hoje, no Espaço da Sorte, a partir das 20h, no Horário de Brasília e conta com transmissões ao vivo. Veja abaixo como assistir.

Como apostar?

Os interessados podem realizar suas apostas na Quina de hoje por meio da Loteria Online da Caixa, ou diretamente em uma lotérica física.

Resultado da Quina desta terça (dia 27 de agosto)

37-51-21-17-38



Como assistir ao sorteio?

O sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa, a partir das 20h.

Para acompanhar, os interessados poderão acessar o canal da Caixa no Youtube, ou o Facebook das Loterias Caixa.

Em quais dias têm Quina?

Os concursos regulares da Quina são realizados diariamente, exceto aos domingos.

De segunda a sábado, a partir da 20h, são realizados os sorteios desta modalidade.

Anualmente também acontece no mês de junho uma edição especial: a Quina de São João, que neste ano, premiou em mais de R$ 229 milhões os vencedores do concurso.

Recomendações

Loterias e qualquer outro jogo que dependa unicamente de sorte, oferecem riscos de prejuízos financeiros ao investidor.

Por isso, não é recomendável seja gasto em loterias um valor que possa comprometer significativamente seu orçamento familiar.

