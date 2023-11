Pagamento do PIS 2024 é antecipado para esta semana? Veja qual grupo tem dieito ao PIS 2024, quando vai ser pago o PIS ano-base 2022 e previsão do calendário PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

São constantes as dúvidas do público quanto ao calendário, à tabela e à consulta do PIS/Pasep 2024, abono salarial do ano-base 2022

A distribuição do PIS/Pasep 2024, abono salarial do ano-base 2022, deve beneficiar um público de mais de 24 milhões de favorecidos, que já têm buscado informações atualizadas quanto à tabela de valores e ao calendário, ainda não oficializados.

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2024?



A liberação das parcelas do ano-base 2022 será efetuada para os beneficiários que estiverem sob as condições de recebimento abaixo:

TABELA PIS 2024

Com base na proposta do Governo Lula (PLN 29/23) para a atualização do salário mínimo em 2024, previsto para ser elevado ao novo teto de R$ 1.421, com um reajuste de 7,65%, a provável tabela do PIS 2024 é esta, ainda não oficializada:

MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE 2022 PROVÁVEL VALOR DA PARCELA

R$ 118,41 2 R$ 236,82 3 R$ 355,23 4 R$ 473,64 5 R$ 592,05 6 R$ 710,46 7 R$ 828,87 8 R$ 947,28 9 R$ 1.065,69 10 R$ 1.184,10 11 R$ 1.302,51 12 R$ 1.421

O PIS ANO-BASE 2022 VAI SER PAGO QUANDO?

Tendo por base a última ordem de distribuição do abono salarial, neste ano, há a previsão de que os pagamentos do PIS 2024 sejam efetuados ao longo do primeiro semestre de 2024, de fevereiro a julho.

CALENDÁRIO PIS 2024

O calendário do PIS 2024, que consta as datas respectivas de cada grupo, está previsto para ser divulgado após aprovação do Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (CODEFAT), até dezembro deste ano.

CONSULTA PIS 2024

A disponibilidade do PIS 2024, uma vez iniciados os pagamentos, pode ser consultada pelos seguintes meios:

POR APLICATIVOS

No aplicativo CAIXA Tem , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; No aplicativo CAIXA Trabalhador , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; No aplicativo Carteira de Trabalho Digital , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; No aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS.

PELO TELEFONE

No número 0800 726 0207 , atendimento através do serviço Caixa Cidadão ;

, atendimento através do serviço ; No número 135, atendimento da Previdência Social, utilizando o CPF.

POR SITES

No site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), clicando aqui;

(CNIS), clicando aqui; No site da CAIXA Econômica Federal , clicando aqui;

, clicando aqui; No site do INSS, clicando aqui.

