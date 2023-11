Suape faz 45 anos como trunfo do desenvolvimento de Pernambuco. Você conhece o porto pernambucano?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem passa pelo pedágio da Rota do Atlântico, com destino às praias do Litoral Sul de Pernambuco, se depara com parte das indústrias do Complexo Industrial Portuário de Suape. O nome dá uma ideia do que o gigante pernambucano comporta: é porto, mas também é um agrupamento de indústrias. Nesta terça-feira (7), Suape comemora 45 anos, com o desafio de se manter como o principal ativo econômico do Estado. Para celebrar a data, o JC está produzindo uma série de reportagens, com publicações semanais.

De tão grande, com seus 17,3 mil hectares, Suape se estende por dois municípios: Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. No porto são movimentadas diversas cargas, sobretudo os combustíveis derivados de petróleo que abastecem os nossos carros e do Brasil todo e quase todo o gás de cozinha consumido no Nordeste.

De Suape, veículos da fábrica da Jeep em Goiana e d planta do grupo em Betim (MG) seguem destino para países como Argentina e México - Divulgação/Suape

Em navios gigantes, os veículos fabricados no Polo Automotivo de Goiana (Zona da Mata Norte do Estado), parecem de brinquedo, fazendo fila para estacionar em uma espécie de garagem flutuante. Daqui vão desembarcar, principalmente, em países da América do Sul. Em 2022, Suape movimentou 24,7 milhões de toneladas e a expectativa para este ano é alcançar 25 milhões.

No complexo industrial são 12 polos, com de tudo um pouco que se possa imaginar. Tem os combustíveis e os gases; têm empresas de material de construção, tem indústrias que fabricam peças para torres eólicas, tem empresas de plástico, tem laboratórico farmacêutico e têm indústrias gigantes dos setores de alimentos e bebidas, como Coca-Cola, Unilevaer, Urbano e tantas outras.

No total são 84 empresas, que geram mais de 17,3 mil empregos e ultrapassam investimentos de R$ 74,5 bilhões.

LOCALIZAÇÃO

Suape também é um porto importante no Brasil e no Nordeste. No País ocupa a 6ª posição no ranking dos maiores movimentadores de cargas. É responsável pela maior movimentação de contêineres do Nordeste. É o que mais movimenta e distribui veículos no Norte e Nordeste. E, para completar a lista, é líder nacional na movimentação de combustíveis, óleos e gases.

Como Pernambuco está localizado em uma posição estratégica no Nordeste, sempre foi um centro de recebimento e distribuição de produtos na região. O Porto de Suape é o grande ativo logístico do Estado. Está a um raio de distância de sete das nove capitais nordestinas, de 12 aeroportos (cinco deles com rotas internacionais) e de 10 portos internacionais.

Do ponto de vista do consumo, Suape está próximo a um universo de 55,4 milhões de pessoas da população nordestina e em uma área de influência onde se concentra 90% do PIB da região, calculado em aproximadamente R$ 1 trilhão.

Tudo isso faz de Suape um importante indutor do desensenvolvimento econômico e social de Pernambuco. Impossível imaginar a alavancagem do Estado sem Suape ser um dos motores.