Que dia começa a Black Friday 2023? Veja quando será a Black Friday no Brasil

Marcando o início da temporada de compras de fim de ano, a Black Friday de 2023 está chegando. Originada nos Estados Unidos, a data ocorre no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.



A Black Friday acabou se popularizando em outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, diversas lojas "surfaram na onda" e aproveitam o mês inteiro de novembro para fazer promoções. A data é conhecida por oferecer bons descontos em produtos que vão de eletrônicos e roupas até eletrodomésticos e produtos de beleza.

Que dia começa a Black Friday 2023?

A Black Friday sempre acontece na quarta sexta-feira do mês de novembro. Este ano, a data cai no dia 24.

COMO EVITAR CILADAS NA BLACK FRIDAY? Veja dicas do PROCON

Cuidados para se ter na Black Friday

As compras online têm aumentado ainda mais com o passar dos anos. Com isso, muitas pessoas se aproveitam de consumidores desavisados.

Ou seja é essencial que os consumidores estejam atentos à segurança de suas transações. É recomendado utilizar sites confiáveis e verificar se a conexão é segura.

Ter cuidado com compras impulsivas também é importante. Com muitos descontos atrativos, diversas pessoas extrapolam os limites financeiros com produtos desnecessários.

Fique ligado!

Diversas lojas aderem às promoções relâmpagos, com descontos especiais em produtos específicos, mas por um tempo limitado.