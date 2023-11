Black Friday: Confira as melhores dicas para não cair no golpe em compras online

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Black Friday está se aproximando e com isso, a expectativa dos consumidores vem aumentando constantemente. O dia de ofertas com desconto acontecerá na última sexta-feira de novembro, que será dia 24.

Milhares de lojas já iniciaram a divulgar suas baixas nos preços, porém que preferir comprar online, é necessário tomar cuidado com alguns riscos para não cair em golpes.

Nesta época de grandes vendas para o comércio, o número de abordagens criminosas com páginas e promoções falsas aumentam constantemente. Para ajudar o consumidor à aproveitar as ofertas, confira como não cair em um golpe.

Confira como fugir dos golpes online

1º Tome cuidado onde utiliza o cartão

No momento da compra, dê prioridade para o uso de cartão virtual e logo após, utilize os serviços de aviso para as transações feitas, onde os valores chegam via SMS.

2º Redes sociais

Quando encontrar uma página, oferecendo produtos com preços muito abaixo do normal, desconfie e não adicione nenhuma informação privada. Caso deseje determinado produto, confira os comentários e toas as informações da página, para que ver se ela realmente é confiável.

3º Compras online

Caso deseje fazer compras via internet, dê preferência em sites conhecidos. Se entrar em contato com alguma loja diferente, não repasse dados pessoais.

Informações: Site Money Times

BLACK FRIDAY: Não Caia Nessas Armadilhas Nas Suas Compras!





Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

