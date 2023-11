Agrinordeste lança sua 30ª edição no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O lançamento da 30ª Agrinordeste aconteceu, nesta terça-feira (7), no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem com um café da manhã. O evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, administrativas e governamentais ligadas ao agronegócio no Estado. A feira acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, e homenageia os primeiros apoiadores: Sebrae, Sistema CNA/Senar e Banco do Nordeste.

Um fato que chama a atenção é que pela a primeira vez, em 30 anos, a Agrinordeste acontece durante o final de semana. A entrada é gratuita e o funcionamento será entre às 10h e 21h. A feira conta com mais de 120 capacitações, entre palestras e oficinas, e o 15° Show de Lácteos, que reúne queijos e outros produtos derivados do leite. Além disso, acontecerá a 10ª da Feira dos produtores de Cana do Nordeste (Norcana).

No lançamento o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), a organizadora do evento, Pio Guerra, falou sobre evolução do evento e da importância de se investir no agronegócio.

“A primeira Agrinordeste foi em 1993. Não havia estandes nem expositores naquela época, só palestrantes e autoridades. Este ano, serão mais de 50 mil visitantes com entrada franca, isso gera uma dimensão muito mais interativa com a sociedade urbana, que é uma das coisas importantes, trazer a realidade do campo para a cidade, proporcionando renda para quem vem do campo e seus produtos”, afirmou.

Guerra também ressaltou que a cidade precisa conhecer os processos de produção do campos e os seminários que estarão disponíveis no evento irão orientam para esse conhecimento.

“Não há nenhum evento em Pernambuco ou no Nordeste com 120 palestras, que levem ao produtor conhecimento de mercado, de políticas públicas e da competitividade de cada setor produtivo”, completou.

O Sebrae tem sido aliado do evento durante as três décadas e para o superintendente da instituição Murilo Guerra a Agrinordeste ultrapassa as barreiras de Pernambuco.

“É um festival de negócios, de troca de conhecimento, de tecnologia para o agro. Ganhou uma proporção e uma importância que hoje a consolida como o maior evento indoor do agronegócio regional. Para o Sebrae, é um orgulho participar”, declarou.

Já o superintendente do Banco do Nordeste, Pedro Ermírio, um dos parceiros da Agrinordeste destacou como o produtor rural é importante. Detalhando também como o banco responde por cerca de 70% do crédito rural de Pernambuco.

“O Governo Federal disponibilizou o maior volume de recursos, principalmente com foco na agricultura familiar, dessa forma, vamos utilizar o espaço da feira para levar as novidades e oportunidades”, adiantou.

A 30ª edição da Agrinordeste é realizada pela Faepe, com patrocínio do Sebrae, Sistema CNA/Senar, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste (BNB) e apoio do Sistema OCB.