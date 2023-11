Veja 6 sites para comparar preços na Black Friday 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dentro dos inúmeros sites de compras online, diversos preços dos mais variados produtos estarão sendo oferecidos na Black Friday deste ano. Apesar do grande número de ofertas, achar a melhor e mais vantajosa nem sempre é fácil.

Para os mais arcaicos, botar os valores do mesmo produto desejado oferecido por várias lojas em um papel, para comparar tudo no final, é uma boa alternativa para gastar menos. Mas alguns sites já fazem esse trabalho de garimpagem.

Quando é o dia da Black Friday 2023

Melhores sites para comparar preços na Black Friday

Dicas do PROCON para evitar ciladas na Black Friday

Quando é a Black Friday 2023?

Este ano, a Black Friday está marcada para acontecer no dia 24 de novembro. A data é marcada por ser um dia depois do Dia de Ação de Graças, tradicionalmente comemorada nos Estados Unidos.



Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

Veja os melhores sites para comparar preços na Black Friday 2023

1. Zoom

O Zoom é amplamente reconhecido como um dos comparadores de preços mais renomados da internet. A empresa assegura uma análise criteriosa de cada loja antes de recomendá-la aos consumidores, exibindo apenas sites de confiança nos resultados.

Com uma aba dedicada à Black Friday 2023, a plataforma facilita a navegação por categorias ou a busca direta pelo produto desejado. O portal também está disponível como um aplicativo para Android e iPhone (iOS).

2. Promobit

O Promobit reúne as melhores ofertas dos principais e-commerces do país, mas com um toque especial: todas as promoções são cadastradas pelos próprios consumidores. As sugestões passam pela curadoria da equipe de moderação, garantindo segurança e os melhores preços.

O menu permite navegar por categorias de produtos ou por loja, além de acessar o fórum e o blog do Promobit, que traz discussões, dicas e análises. A plataforma também possui uma seção exclusiva para a Black Friday 2023.

3. BuscaPé

Parte do mesmo grupo do Zoom, o Buscapé oferece não apenas um comparador de preços, mas também sistemas de alerta e histórico de preços. O que o torna especial é o fato de que ele também direciona para pequenos varejistas.

A navegação é igualmente simples, permitindo aos consumidores buscar produtos por categorias ou através da barra de busca.

4. JáCotei

O JáCotei é um site comparador de preços que concentra uma variedade de ofertas e promoções em sua página inicial, onde também é possível encontrar os itens mais populares entre os consumidores.

Os usuários podem explorar categorias ou inserir na caixa de busca o produto, marca ou modelo desejado. A ferramenta oferece recursos como gráficos com a variação de preços de cada produto, alertas e criação de listas de desejos.

5. Voopter

Para comparar ofertas de passagens aéreas, o Voopter traz em tempo real em seu site. Dessa forma, o consumidor pode aproveitar a oportunidade de garantir, com antecedência, uma viagem de férias no futuro. Além disso, há a opção de cadastro para receber alertas de descontos.

6. Cuponation

Em um esquema especial para a Black Friday, o site reúne cupons de desconto para a data. Já existem ofertas em e-commerces de vestuário, maquiagem, turismo, livrarias e joalherias.

