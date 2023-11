Em Pernambuco, cresce o número de pessoas utilizando a internet, diz IBGE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De cada 100 pessoas com 10 anos de idade ou acima disso em Pernambuco, 84 utilizaram internet em 2022. No ano anterior, esse universo era de 80 pessoas para cada 100, apresentando um crescimento de quatro pontos percentuais. Isso quer dizer que em 2022, entre os 8,3 milhões de pernambucanos de 10 anos ou mais de idade, sete milhões usaram a internet.

É o que mostra o módulo Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgado nesta quinta-feira (9) pelo IBGE.



MULHERES

No recorte por sexo, as mulheres estão à frente: 85,6% delas utilizam a internet, conta 82,4% dos homens. Entre os estudantes de 10 anos ou mais, o percentual foi maior: 91,9%, pouco abaixo da média nacional de 92,1%.



As crianças e os idosos são os grupos etários com menor percentual de pessoas que utilizaram a internet em 2022 no Estado. O grupo etário de 10 a 13 anos registrou 84,1%, e esse percentual cresce sucessivamente até alcançar o pico de 96,6% de usuários nos grupos de 20 a 24 anos. Daí em diante, a proporção de usuários de internet cai a cada grupo etário, chegando em 51,3% entre as pessoas de 60 anos ou mais.



IDOSOS MAIS CONECTADOS

Mesmo que os idosos ainda componham o percentual mais baixo entre as faixas etárias pesquisadas, é entre eles que o crescimento no uso da ferramenta tem sido mais acelerado. Em 2016, primeiro ano da PNAD TIC, a proporção de pernambucanos de 60 anos ou mais que usavam a internet era de 16,3%.

Pernambuco tem o maior percentual de domicílios com acesso à banda larga do País, empatado com o Ceará.

Entre os 3,4 milhões de domicílios do Estado, 87,6% deles têm acesso à internet, sendo o quinto Estado do País com menor porcentagem, à frente apenas do Amazonas, Piauí, Maranhão e Acre. Entre as residências com acesso à internet, 92,5% delas têm acesso à banda larga fixa, sendo o maior percentual do País, empatado com o Ceará.



BANDA LARGA

Além disso, 67,1% dos lares têm banda larga móvel e 59,7% dos lares têm ambos os tipos de acesso - banda larga fixa e móvel. No estado, 86,9% das residências tem acesso a algum tipo de serviço de rede móvel celular para telefonia ou Internet no domicílio, enquanto que, no Brasil, o percentual sobe para 92%.

Por sua vez, 93,9% das pessoas de 10 anos ou mais com acesso à internet a utilizaram todos os dias.

Em Pernambuco, pouco mais de um terço dos domicílios (34,8%) tinha acesso a serviços de streaming em 2022, acima da média nordestina (30,9%), mas abaixo da média nacional (43,4%).

Embora o estado esteja no 18º lugar nacional, ainda é a localidade com maior percentual do Nordeste. O estado também tem 11,8% de domicílios com algum tipo de dispositivo inteligente, como lâmpadas, câmeras caixas de som ligados à internet.



RÁDIO E TV

Eletrodomésticos mais tradicionais, como o rádio e a televisão, ainda têm alta aceitação em Pernambuco. No Estado, 94,4% dos lares têm ao menos um aparelho de TV, seja ele de tubo ou de tela fina, o maior percentual do Norte e Nordeste. No entanto, o resultado é ligeiramente inferior à média nacional, de 94,9%. Em 58,2% dos lares pernambucanos, há ao menos um aparelho de rádio, percentual acima da

média brasileira, que foi de 56,5%.

Por outro lado, a adesão dos pernambucanos à TV por assinatura é baixa. O serviço está presente em 12,6% dos domicílios, o segundo menor percentual do país, à frente apenas da Paraíba, com 10,5%.

O acesso ao telefone no estado chega a 94,9% dos domicílios, o sexto menor percentual do País, empatado com a Bahia.

No Estado, por outro lado, somente 4,1% dos lares tinham telefone fixo convencional em 2022, ao passo que 94,7% dos domicílios tinham telefone celular.