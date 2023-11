Recife receberá 22 cruzeiros na temporada 2023/2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Navio AIDAsol foi o primeiro a atracar no Porto do Recife, nesta quinta (9), trazendo mais de 2 mil pessoas à capital pernambucana.

A capital pernambucana recebeu, nesta quinta-feira (9), o navio AIDAsol. A embarcação, com mais de duas mil pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, é a primeira a atracar no Porto do Recife, abrindo oficialmente a temporada de cruzeiros na cidade. Até maio de 2024, um total de 22 navios devem fazer escala no Recife, trazendo mais de 40 mil turistas para as terras recifenses. Neste mês de novembro, está prevista a chegada de outros dois navios de grande porte.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, participou da recepção aos primeiros visitantes que desembarcaram no terminal marítimo, situado no Bairro do Recife, e celebrou o início de mais uma temporada.

“É um movimento muito importante pois vai permitir que muito mais gente conheça a nossa capital, as nossas riquezas, a nossa cultura e a nossa gastronomia. É uma oportunidade para irrigar a nossa economia, fomentando o desenvolvimento econômico do Recife e do estado”, destacou o secretário.



VISITA AO RECIFE

Para receber e orientar os turistas, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, preparou a entrega de mapas turísticos da cidade; disponibilizou um guia com rota turística, sinalizando circuito pela cidade; e providenciou o fornecimento de Recife Walking Tour com guia turístico.

A temporada de cruzeiros mexe com diversas cadeias produtivas na capital e no estado. Além de bares, restaurantes e comércio, impulsionam setores como combustíveis, transporte, agências de viagens, bebidas e hospedagem, por exemplo.

PRIMEIRO CRUZEIRO ATRACOU NO RECIFE

Navio da AIDA Cruises, o AIDAsol partiu de Hamburgo, na Alemanha, e vai realizar uma volta ao mundo, num período estimado de 117 dias. Antes de chegar ao Recife, onde fez sua primeira parada em águas brasileiras, a embarcação fez uma escala em Mindelo, Cabo Verde e, daqui, tem como próximo destino a cidade do Rio de Janeiro.