Petrobras tem lucro líquido de R$ 26,7 bi no 3º trimestre, queda de 42,2%

A Petrobras fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro de R$ 26,7 bilhões, 42,2% a menos do que há um ano, e 7,5% menor do que o registrado no trimestre anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (9).

A receita de vendas no período caiu 26,6%, para R$ 124,8 bilhões, frente ao terceiro trimestre de 2022, e subiu 9,7% em relação ao segundo trimestre.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve queda de 27,6% contra o terceiro trimestre do ano passado e avanço de 16,8% em relação ao segundo trimestre de 2023, para R$ 66,2 bilhões.

DÍVIDAS DA PETROBRAS

A dívida líquida da empresa caiu para US$ 43,7 bilhões, valor 7,9% inferior ao registrado no terceiro trimestre de 2022 e 3,7% maior do que o registrado ao fim do segundo trimestre deste ano.

Já os investimentos do terceiro trimestre do ano subiram 59,2% ante o mesmo período de 2022, para US$ 3,4 bilhões.

O fluxo de caixa operacional (FCO) atingiu US$ 11,6 bilhões (R$ 56,52 bilhões) no terceiro trimestre. Este foi o quarto maior FCO da história da companhia, destaca o relatório. Mas ainda ficou 10,6% abaixo do registrado no mesmo período de 2022, e 18,4% acima daquele do segundo trimestre deste ano.

Já o fluxo de caixa livre totalizou R$ 40,9 bilhões entre julho e setembro, sendo 22,7% inferior ao de um ano atrás, mas 23% acima do registrado no trimestre imediatamente anterior.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

O conselho de administração da Petrobras ainda aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio a acionistas da ordem de R$ 17,5 bilhões relativos ao resultado do terceiro trimestre do ano. O montante equivale a uma remuneração aos acionistas de R$ 1,34 por ação ordinária e preferencial. O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira em 20 de fevereiro de 2024, de R$ 0,67 (PN/ON) e no mesmo valor em 20 de março.

A data de corte será em 21 de novembro de 2023 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3 e o record date será dia 24 de novembro para os detentores de ADRs negociadas na New York Stock Exchange (NYSE). As ações da Petrobras serão negociadas "ex-direitos" na B3 e na NYSE a partir de 22 de novembro próximo.

ANÚNCIOS DE PAGAMENTOS

Esse é o segundo anúncio de pagamento a acionistas após a mudança da política de dividendos da companhia, que agora tem previsão de proventos na ordem de 45% do fluxo de caixa livre (diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos do trimestre). Antes, o porcentual era de 60%.

No segundo trimestre desse ano, a companhia distribuiu R$ 14,8 bilhões em proventos a seus acionistas e, nos três primeiros meses do ano, R$ 24,7 bilhões (ainda sobre a regra de 60% do fluxo de caixa livre). Com isso, o montante total de dividendos anunciado para os nove primeiros meses do ano chegou a R$ 57 bilhões.