1ª edição do Tech Woman discute papel da mulher no mercado tecnologia. Inscrições estão abertas

Encontro acontece em 25 de novembro, no Armazém Catorze, com palestras especiais para todas as pessoas que se reconheçam mulheres. Ingressos disponíveis na plataforma Even3

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Tech Woman, que será realizado no dia 25 de novembro, das 9h às 17h, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife, de forma exclusiva para todas as pessoas que se reconheçam mulheres.

A iniciativa da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB) visa reunir, aprimorar o conhecimento e, principalmente, acolher esse público de Pernambuco em um ambiente neutro sobre o papel da mulher no mercado tech.

Interessadas poderão adquirir os acessos a partir desta quinta (9), através da plataforma Even3. São 1.000 ingressos disponíveis em três lotes, com ingressos simbólicos a partir de R$ 50.



Entre os nomes confirmados na ocasião, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; a Head of Corporate Relationship | South Latam do LinkedIn, Fabrícia Faé; a Vice-Presidente de Novos Negócios na B3, Ana Carla Abrão, e a LinkedIn Top Voices e Fundadora da Elas Programam, Sílvia Coelho.

“Vamos falar de tecnologia para quem já está no mercado, mas também queremos abrir um mundo de possibilidades para as que desejam fazer uma transição de carreira”, explica a empresária Laís Xavier, presidente da Assespro PE/PB.

A estrutura do evento vai contar com vários detalhes pensados estrategicamente para o bem-estar de todas. Para que interessadas que moram em áreas mais afastadas possam participar da ocasião, sem impedimentos por conta da distância ou mesmo custo de locomoção, haverá esquema de transporte em sintonia com algumas prefeituras como, por exemplo, Igarassu, Caruaru e Garanhuns, com previsão de inclusão de outros municípios até a data do encontro.

Aquelas que são mães contarão também com área kids, onde as crianças poderão ficar ao longo do evento, e as responsáveis aproveitarem ao máximo a programação. Lounge para conexões e network profissional, com cadastramento de currículo, e arena gourmet com food trucks também estão entre as apostas para uma experiência completa.

INCLUSÃO



O Tech Woman é um evento inclusivo e, para tanto, será dada condição (entrada, creche e alimentação) para que mulheres em vulnerabilidade social também possam participar e construir conhecimento.

“Queremos dar visibilidade e inspirar mulheres a participar, entrar e continuar na área de TI. Esperamos que elas se sintam representadas e entendam que também é um espaço nosso e nós o representamos bem. O diferencial do nosso evento é trazer esse olhar para um público que normalmente se sente em ambientes hostis na área técnica”, completa Laís.

Localização estratégica



Em tempo, o Tech Woman surge a partir de detalhes estratégicos como o Recife sendo considerada a capital do Nordeste - referência em inovação e tecnologia. É a 4ª colocada como líder no indicador de Capital Humano e atualmente se consolida como a cidade mais competitiva do Nordeste.

Não o bastante, a metrópole é o berço do Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil e é um dos representantes mais expressivos da nova economia do Estado de Pernambuco, cuja atuação se dá nos eixos de software e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC).

Entre os apoiadores do Tech Woman estão a Abes, TV Asa Branca, CBN Recife, Comunidade Manguez.AL, Federação Assespro. Já entre os patrocinadores: Adepe/Governo de Pernambuco, B3| Neurotech, Copergás, Even3, Excelsior Seguros, Fitec, Incognia, Izi Spaces, OAB – PE, Peixe 30, Porto Digital, SDECTI - Prefeitura do Recife, Seprope, Sidi e Softex Pernambuco.

Ingressos e outras informações: www.techwoman.rec.br ou @techwoman.rec

Serviço:



O que: 1ª edição do Tech Woman

Quando: 25 de novembro de 2023

Horário: das 9h às 17h

Onde: Armazém Catorze, no Bairro do Recife - Av. Alfredo Lisboa, s/n

Acesso através de ingressos na plataforma Even3

1º lote de ingressos: de 9 a 13 de novembro: R$50

2º lote de ingressos: de 14 a 20 de novembro :R$80

3º lote de ingressos: 21 a 24 de novembro:R$100

Link: https://www.even3.com.br/tech-woman-1-edicao-411040/