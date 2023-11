Exposição Nordestina de Animais começa neste sábado no Cordeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A partir deste sábado (11), as famílias poderão vivenciar um pouquinho do interior no parque de exposições do bairro do Cordeiro, na Zona este do Recife. A 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos vai se estender até o dia 19 de novembro este ano, com leilões, programação cultural, exposições e serviços voltados ao campo.

O público terá praticamente o dia todo para conferir todas as atrações da Exposição de Animais. Durante os nove dias, o Parque de Exposições do Cordeiro vai funcionar das 9h às 22h. De segunda a quarta-feira, a entrada custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Já de quinta a domingo, R$ 12 inteira e R$ 6 meia.

DIVERSÃO E MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA

“A Exposição de Animais do Cordeiro tem uma importância grande para o setor agropecuário não apenas de Pernambuco, mas para toda a região. É um evento tradicional no calendário do nosso Estado, que movimenta milhões em negócios e atrai mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições. Este ano, temos motivos de sobra para comemorar, pois estamos completando 80 edições”, afirmou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores.

A movimentação financeira gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios, com a participação de várias entidades do setor Agropecuário, como a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco).

O evento ainda conta com mais de 200 expositores de produtos e serviços, com a geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA EXPOSIÇÃO



A Exposição de Animais também mantém a tradição com a programação cultural. Os shows serão realizados nos dias 11, 14 e 18 de novembro.

A abertura da programação cultural será com Valquíria Santos, no sábado (11). Na sequência, vão se apresentar a banda Labaredas e Nathan do Arrocha.

Na terça-feira (14), véspera de feriado, os shows serão comandados por Capim com Mel e Kitara.E o encerramento será no sábado, dia 18, com Preto Joya, Capital do Sol e Camila Moura.