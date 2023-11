NIS 1 recebe parcela do Bolsa Família 2023 novembro amanhã (14)? Veja se calendário será antecipado com mudança de valor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As parcelas do calendário do Bolsa Família 2023 de novembro, antigo Auxílio Brasil, tem deixado dúvidas em mais de 21 milhões de beneficiários

O Ministério do Desenvolvimento estima que os pagamentos do Bolsa Família 2023, antigo Auxílio Brasil, devem ser direcionados a mais de 21 milhões de famílias beneficiárias, pelo calendário de novembro.

Com isso, parte desse público já tem apresentado dúvidas quanto à distribuição deste mês, não prevista para ser antecipada, que terá mudanças de valor, em relação à do mês anterior.

Nesta matéria, veja informações sobre:



Bolsa Família 2023 ;

Auxílio Brasil 2023 ;



Novas regras do Bolsa Família 2023 ;



Valor do Bolsa Família em novembro ;



Calendário Bolsa Família 2023 novembro ;

Calendário Bolsa Família 2023.

NOVAS REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2023

Os pagamentos do Bolsa Família 2023 têm sido feitos com a soma dos novos benefícios adicionais, implantados neste ano para parte dos total de famílias inscritas, conforme as novas regras do programa:



Pagamento dos benefícios extras do Bolsa Família 2023. - Jornal do Commercio.

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA EM NOVEMBRO

As parcelas do Bolsa Família 2023 de novembro serão pagas sem a soma do benefício do Auxílio Gás, pago no valor de R$ 112,19, a cada dois meses, e contarão apenas com a soma dos novos benefícios adicionais, diferente do mês de outubro.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2023 NOVEMBRO

Não previsto para ser antecipado, o calendário de novembro do Bolsa Família 2023 realizará a distribuição dos pagamentos do dia 17/11 ao dia 30/11, da seguinte forma:

.

CALENDÁRIO DE NOVEMBRO

FINAL DO NIS RECEBEM EM 1 17/11/2023 2 20/11/2023 3 21/11/2023 4 22/11/2023 5 23/11/2023 6 24/11/2023 7 27/11/2023 8 28/11/2023 9 29/11/2023 0 30/11/2023

.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2023



ASSISTA AO VÍDEO A SEGUIR E VEJA TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2023